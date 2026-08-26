Uhvaćen usred noći u Splitu: Vozačka mu poništena još lani, odbio test na droge, a sud ga pustio na slobodu

Splitska policija ponovno je zaustavila 25-godišnjeg vozača koji je već ranije pravomoćno kažnjavan zbog istih prometnih prekršaja. Ovoga puta zaustavljen je u noćnim satima u Ulici Matice hrvatske, nakon čega je uhićen i priveden na sud. Policijski službenici Postaje prometne policije Split zaustavili su ga u utorak, 25. kolovoza, oko 3 sata dok je upravljao osobnim automobilom.

Odbio testiranje na droge i liječnički pregled

Tijekom kontrole 25-godišnjak se, na zahtjev policijskog službenika, odbio podvrgnuti testiranju na prisutnost droga ili lijekova u organizmu, kao i liječničkom pregledu radi daljnje analize. Utvrđeno je i da posjeduje nevažeću vozačku dozvolu, koja mu je poništena još u rujnu 2025. godine nakon što je istekao rok za njezino uručenje, a vozač je nije preuzeo. Policija ga je isključila iz prometa i uhitila.

Policija tražila 30 dana zatvora

Kako navode iz policije, 25-godišnjak je zbog odbijanja testiranja na droge i neposjedovanja važeće vozačke dozvole već bio pravomoćno kažnjen tijekom 2025. godine. U žurnom postupku priveden je nadležnom sudu, kojemu je policija zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja predložila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana te ukupnu novčanu kaznu od 190 eura. Predložena je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci.

Sud ga je, međutim, nakon saslušanja pustio na slobodu.