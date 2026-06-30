Uhvaćen udar munje koja je izazvala katastrofu na Čiovu

Dramatični prizori obilježili su utorak navečer na Čiovu, gdje je tijekom snažnog nevremena izbio veliki šumski požar, najvjerojatnije nakon udara munje.

Vatra se zbog olujnih udara bure u kratkom vremenu brzo proširila, a najteža situacija bila je na području Žednog i Okruga. Vatrogasci su cijelo vrijeme na terenu, a zbog zahtjevne intervencije još uvijek nije moguće dobiti potpunu sliku o razmjerima požara.

Prema informacijama s terena, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević uputio se na Čiovo te se uskoro očekuju nove informacije o stanju na požarištu.

Ipak, oko 19 sati stigla je i dobra vijest. Jaka kiša zahvatila je velik dio Čiova, što je značajno usporilo širenje požara i poboljšalo situaciju na terenu.

Unatoč tome, opasnost još nije potpuno prošla. Vatrogasci nastavljaju s gašenjem i nadzorom požarišta kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre, osobito s obzirom na to da povremeno i dalje puše jak vjetar.

Požar je izbio u sklopu snažnog nevremena koje je tijekom večeri zahvatilo velik dio srednje Dalmacije. Nakon rekordnih 39,6 Celzijevih stupnjeva izmjerenih u Splitu, područje su pogodili olujni udari vjetra, obilna kiša, tuča i izražena grmljavinska aktivnost, a temperatura je u samo nekoliko sati pala za više od 20 stupnjeva.



