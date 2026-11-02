Uhvaćen u Muću s 1.63 promila

Policijski službenici na području Muća zaustavili su 57-godišnjeg vozača koji je za upravljač sjeo pod znatnim utjecajem alkohola, iako nije smio voziti. Osim što mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,63 promila, utvrđeno je da je počinio još nekoliko prometnih prekršaja. Slučaj je završio na sudu.

Policija je 29. listopada 2026. godine, oko 16.20 sati, na području Muća zaustavila osobni automobil kojim je upravljao 57-godišnjak.

Provedenim nadzorom utvrđeno je da je muškarac vozio pod utjecajem alkohola, a alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,63 g/kg alkohola u organizmu.

Međutim, alkohol nije bio jedini problem.

Vozio iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta

Policijski službenici utvrdili su da 57-godišnjak upravlja automobilom premda mu je vozačka dozvola oduzeta do obavljanja izvanrednog nadzornog liječničkog pregleda.

Uz navedeno, tijekom postupanja evidentirana su još dva prometna prekršaja.

Zbog svega utvrđenog muškarac je uhićen te u žurnom postupku priveden nadležnom sudu.

Policija tražila zatvorsku kaznu, sud odlučio drukčije

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, uzimajući u obzir da je 57-godišnjak već ranije pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Predloženo je i izricanje zatvorske te novčane kazne, kao i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 3.710 eura.

Uz novčanu kaznu, određena mu je i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od osam mjeseci.