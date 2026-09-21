Uhvaćen na djelu? Pogledajte što je radio na mjestu koje su očistili od tona otpada, oglasio se poznati aktivist

Na području Grebaštice, na lokaciji Konjušina koja je ranije bila poznata kao divlje odlagalište otpada, ponovno je zabilježen slučaj neodgovornog ponašanja prema okolišu.

O događaju je na Facebooku izvijestio Goran Šimić, poznati šibenski aktivist, navodeći kako je riječ o lokaciji koja je prethodno očišćena i sanirana te na kojoj se nekada nalazilo nekoliko tona otpada.

"Za one šta ne znaju, jedno od divljih odlagališta koje smo sanirali je Grebaštica, točnije Konjušina. Sad je tamo umisto par tona otpada narasla priroda u svom obliku, a to je ujedno i arheološki lokalitet", napisao je Šimić.

Prema njegovim navodima, na lokaciji je zatečen strani državljanin, kojeg je opisao kao Engleza. Šimić tvrdi da je osoba uhvaćena na djelu, fotografirana te prijavljena nadležnima.

U svojoj objavi nije skrivao ogorčenje zbog događaja, posebno istaknuvši trud uložen u sanaciju nekadašnjeg divljeg odlagališta.

"Jer svoje voliš djelom, bravo ekipa", poručio je Šimić, zahvalivši onima koji su reagirali i prijavili slučaj.

Iz same objave nije poznato što je točno zatečena osoba činila na lokaciji, kao ni kojoj je službi slučaj prijavljen. Također, zasad nema javno dostupnih informacija o eventualnom postupanju nadležnih službi.