Uhvaćen iznimno rijedak trenutak u prirodi: Nakon pola godine suše, oživio jedan od najljepših slapova u Hrvatskoj

Nakon dugih mjeseci suše, podno Dinare ponovno se čuje zvuk vode! Krčić, jedna od najneobičnijih i najljepših dalmatinskih rječica, napokon je potekao, a prizori njegova povratka oduševili su ljubitelje prirode. Ondje gdje je donedavno vladala tišina i gdje su se u suhom koritu gomilali kamenje i jesensko lišće, sada ponovno teče voda.

Zasluga pripada cikloni koja je ovog petka Dalmaciji i njezinu zaleđu donijela oborine. Nakon dugotrajnog sušnog razdoblja, tijekom kojeg su i jesenske kiše bile nedovoljne za ozbiljniji oporavak vodotoka, hidrološka slika podno Dinare konačno se počela mijenjati.

Posebno su dojmljivi prizori koje je zabilježio Petar Todorović, koji je s velikim zadovoljstvom objavio vijest koju su mnogi čekali.

„Evo nam Krčića, napokon je krenuo... Večeras bi trebao stići na Veliki buk...”, komentirao je Todorović uz snimke vode koja se ponovno probija kroz jesenski krajolik.

Mjeseci suše, a onda je Dinara konačno prodisala

Krčić je poznat po svojoj izrazitoj sezonskoj promjenjivosti. Tijekom toplijeg dijela godine njegovo korito redovito presušuje, što je prirodna značajka ovog krškog vodotoka. Međutim, dugotrajna sušna razdoblja, poput onoga koje je obilježilo velik dio 2026. godine, mogu produljiti razdoblje bez površinskog toka.

Iako su tijekom jeseni u Dalmaciji zabilježene kiše, u dijelovima dinarskog zaleđa one nisu bile dovoljne da se nadoknadi prethodni veliki manjak oborina. Krško podzemlje, koje ima ključnu ulogu u hidrološkom režimu ovog područja, trebalo je znatnije količine vode.

Ovog petka situacija se napokon promijenila. Kiša je pokrenula Krčić, a voda se počela spuštati niz njegovo korito, stvarajući prizore koji najbolje pokazuju koliko se priroda krša može promijeniti u kratkom vremenu.

Na snimkama se vidi voda koja žubori preko kamenja, probija se između grana i nosi opalo lišće. Jesenske boje okolne vegetacije dodatno naglašavaju ljepotu prizora.

Sada se čeka ono najljepše: Veliki buk mogao bi ponovno zagrmjeti!

Povratak vode u korito Krčića tek je početak priče. Posebno se iščekuje trenutak kada će vodeni val stići do njegova najpoznatijeg dijela, Topoljskog buka, poznatijeg kao slap Krčić ili Veliki buk.

Riječ je o jednom od najspektakularnijih prirodnih fenomena dalmatinskog zaleđa. Voda se ondje s visine od približno 22 metra obrušava preko strme sedrene barijere, stvarajući impresivnu vodenu zavjesu.

Za obilnijih oborina slap poprima posve drukčiji izgled nego tijekom sušnog razdoblja. Umjesto ogoljene stijene pojavljuje se snažna, bučna masa vode, a čitav prostor ispunjava huk koji se čuje izdaleka.

Prema Todorovićevim očekivanjima, voda bi do Velikog buka mogla stići već tijekom petka navečer. Hoće li se i kada slap potpuno aktivirati, ovisit će o količini vode koja pristigne nizvodno.

Jedinstveno mjesto: Tu završava Krčić, a počinje Krka

Ono što Krčić čini posebno zanimljivim nije samo njegov slap, nego i neobičan odnos s jednom od najpoznatijih hrvatskih rijeka.

Krčić izvire podno Dinare, zapadno od Kijeva, a njegov tok dug je oko 10,5 kilometara. Na svojem putu prolazi slikovitim kanjonom i preko više sedrenih slapišta, da bi završio upravo na Velikom buku.

A tu se događa nešto gotovo nevjerojatno: u podnožju slapa Krčić nalazi se glavni izvor rijeke Krke!

Kada Krčić presuši, izvor Krke jasno se vidi podno stijene. Kada se nakon obilnih kiša slap probudi, njegove vode padaju gotovo izravno na područje izvora, stvarajući jedan od najneobičnijih hidroloških prizora u Hrvatskoj.

U geološkoj prošlosti Krčić i Krka zapravo su činili jedinstven riječni sustav, a današnji sezonski karakter Krčića posljedica je promjena hidroloških i klimatskih prilika tijekom dugog razdoblja.

Nakon duge tišine ponovno se čuje huk vode

Povratak Krčića lijepa je vijest za sve ljubitelje prirode, izletnike i fotografe koji dobro poznaju ovaj dio Dalmacije. Njegov povratak ne znači da je dugotrajni oborinski deficit automatski nadoknađen, ali pokazuje da su najnovije oborine bile dovoljne da pokrenu dugo suho korito.

A prizor vode koja ponovno teče kroz šarenilo kasne jeseni podsjetnik je na posebnu ljepotu Dinare i njezina podnožja.

Krčić se vratio. Sada još čekamo da ponovno zagrmi Veliki buk!