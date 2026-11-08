Uhićeni muškarac i žena zbog serije provala: Šteta veća od 54 tisuće eura!

Zagrebačka policija razotkrila je dvojac osumnjičen za višegodišnji niz provala u stanove u središtu Zagreba. Riječ je o 34-godišnjem muškarcu i 36-godišnjoj ženi koje se sumnjiči za ukupno devet kaznenih djela počinjenih od lipnja 2023. do studenoga 2026. godine.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su na području Centra i Medveščaka počinili sedam teških krađa te još dvije pokušali. Na meti im je bilo osam građana i jedan odvjetnički ured, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 54.540 eura.

Uhvaćeni nakon provale na Mažuranićevu trgu

Njihovom nizu provala policija je stala na kraj u četvrtak, 5. studenoga, nakon što su, prema sumnjama istražitelja, oko 12.30 sati provalili u stan na Mažuranićevu trgu.

Iz stana su odnijeli tri ručna sata, šest zlatnih medaljona i 2200 eura u gotovini.

Nakon krađe pješice su krenuli prema trgovačkom centru na Trgu Petra Preradovića, gdje su ih policajci zatekli u podzemnoj etaži, pokraj Renault Clija slavonskobrodskih registarskih oznaka.

Prilikom uhićenja kod njih su pronađeni svi predmeti ukradeni tijekom posljednje provale.

Tri godine provaljivali u stanove

Policijski istražitelji sumnjaju da je dvojac godinama djelovao na sličan način, koristeći alat za obijanje ulaznih vrata.

Prva provala koja im se stavlja na teret dogodila se u lipnju 2023. godine u Gundulićevoj ulici, gdje je iz stana nestala veća količina zlatnog nakita.

Dva mjeseca poslije, u Ulici Tadije Smičiklasa, ukradeni su prijenosno računalo, srebrni pribor za jelo, zlatna igla za košulju i 300 eura. Istog mjeseca osumnjičeni su, prema policiji, provalili i u apartman u Ulici kralja Držislava, ali iz njega nisu ništa odnijeli.

U srpnju ove godine pokušali su ući u stan u Preobraženskoj ulici, no vlasnica je čula buku pa su pobjegli. Nedugo zatim u Gundulićevoj ulici ukrali su nakit, satove i 2000 eura.

Tijekom listopada uslijedile su nove provale na području Prilaza Gjure Deželića, Mažuranićeva trga i Gundulićeve ulice. Među ukradenim predmetima bili su zlatni prsteni, narukvice, naušnice i ručni satovi.

Pokušali provaliti i u odvjetnički ured

Osumnjičeni se povezuju i s pokušajem provale u odvjetnički ured u Masarykovoj ulici.

Prema policijskim sumnjama, muškarac je alatom otvorio ulazna vrata, dok je žena pazila hoće li netko naići. Međutim, aktivirao se alarm pa su pobjegli bez plijena.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja oboje su predani pritvorskom nadzorniku, a Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavljeno je posebno izvješće.