Uhićena zloglasna braća influenceri. Terete ih za silovanje, a spominju se i materijali s djecom

Američka savezna policija uhitila je u Miamiju influencere Andrewa i Tristana Tatea. Postupili su po zahtjevu za izručenje iz Velike Britanije, gdje se braću istražuje zbog seksualnih delikata koje je prijavilo sedam žena, potvrdilo je britansko državno odvjetništvo.

Britanske vlasti terete braću za zlostavljanje žena na istoku Engleske, u regiji sjeverno od Londona, u razdoblju od 2010. do 2017. godine, piše Index.

Andrew Tate, koji se javno deklarira kao mrzitelj žena i čije objave na internetu broje milijarde pregleda, suočava se s 42 točke optužnice. Tereti ga se za silovanje, trgovinu ljudima, posjedovanje neprimjerenih slika djece i fizički napad, priopćili su državno odvjetništvo i policija iz Bedfordshirea. Njegov brat Tristan suočava se sa 17 točaka optužnice, koje obuhvaćaju seksualni napad, silovanje i trgovinu ljudima.

Pomoćnica načelnika policije Bedfordshirea Karena Thomas izjavila je: "Službenici našeg odjela za teški kriminal na ovoj su složenoj istrazi usko surađivali s državnim odvjetništvom te s nacionalnim i međunarodnim agencijama."

Američko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da su Andrew i Tristan Tate uhićeni radi izručenja. Iz ministarstva su dodali da su uhićenja provedena u skladu s ugovorima i sporazumima o suradnji koji reguliraju takve postupke. Braća bi se idući tjedan trebala pojaviti pred saveznim sudom u Miamiju, potvrdio je policijski izvor.

Odvjetnik braće Tate, Joseph McBride, tvrdi da su nevini i kritizira odluku Velike Britanije o zahtjevu za izručenje. "Postoji dugogodišnji dogovor između vlada Velike Britanije i Rumunjske prema kojem Britanija neće tražiti izručenje dok traju postupci u Rumunjskoj. Ti postupci još nisu završeni. Taj dogovor postoji jer nijedna država ne smije zbog političke koristi narušavati pravosudni suverenitet druge", rekao je McBride.

Braća su i u Rumunjskoj optužena za trgovinu ženama na području Rumunjske, Velike Britanije i SAD-a te za njihovo seksualno iskorištavanje. Te su optužbe više puta odbacili. CNN je zatražio komentar rumunjskog ministarstva pravosuđa o najnovijem uhićenju.

Kontroverze i pozadina

Aktivisti već dugo upozoravaju na utjecaj koji braća Tate imaju na dječake i mladiće. Andrew Tate poznat je po agresivnim stavovima o muškoj dominaciji, podređenosti žena i materijalnom bogatstvu. Zbog svojih izjava bio je privremeno blokiran na svim većim društvenim mrežama.

Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, sada se suočavaju s desecima novih optužbi. Britansko državno odvjetništvo proširilo je optužnicu na temelju novih dokaza koje je prikupila policija iz Bedfordshirea. Nove optužbe podignute su nakon što su vlasti istražile prijave još četiriju žrtava s područja Bedfordshirea i Hertfordshirea na istoku Engleske.

U Velikoj Britaniji protiv Andrewa Tatea vodi se i građanska parnica. Pokrenule su je četiri žene koje ga optužuju za silovanje. Glasnogovornik braće Tate ranije je za CNN izjavio da njegov klijent "kategorički odbacuje te neutemeljene i neprovjerene optužbe".

Boravak na Floridi

Braća su napustila Rumunjsku kada su im tamošnje vlasti ukinule zabranu putovanja i u veljači 2025. stigla na Floridu. Ubrzo nakon dolaska, državni odvjetnik Floride James Uthmeier najavio je novu kaznenu istragu protiv njih, koju vodi Ured državnog tužitelja.

U sukobu su i s guvernerom Floride Ronom DeSantisom, koji je poručio da nisu dobrodošli u njegovoj saveznoj državi. "Izdajete Amerikance koji su nepravedno zatvoreni u inozemstvu kad se vrate kući", napisao je Andrew Tate prošle godine na društvenoj mreži X. "Bolje vam je da me odmah sredite. Idemo. Uhitite me."

Karena Thomas iz policije Bedfordshirea poručila je da "nema mjesta za nasilje muškaraca nad ženama i djevojčicama". "Nastavit ćemo predano raditi kako bismo pružili podršku žrtvama i istražili svaku prijavu koju zaprimimo", dodala je.