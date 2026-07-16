Uhićena vlasnica tvrtke koja je radila za MORH!

Po nalogu USKOK-a u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji koje provodi Samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske, u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.

Radnje se provode na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije, a odnose se na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Nabavu zbog koje je USKOK jutros krenuo u akciju MORH je realizirao od tvrtke Design vision, javlja Index. Ova tvrtka je i 2024. MORH-u isporučila čizme specijalne namjene, a vrijednost ugovora bila je oko 160 tisuća eura. Osim čizama, Design vision MORH-u prodaje i donje rublje s regulacijom topline, te potkape i beretke.

Vlasnica firme uhićena na Pagu

Index doznaje da je Alma Boch uhićena na Pagu, zbog čega je u akciju uključena zadarska policija, dok istarski policajci sudjeluju u pretragama Devčićeve kuće u Istri.