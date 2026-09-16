Uhićena majka djeteta teško ozlijeđenog u požaru

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjom majkom trogodišnjeg dječaka koji je prije dva dana teško ozlijeđen u požaru stana u Zadru. Žena je uhićena i predana pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv nje podnijela kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Sumnjiči ju se za dva teška kaznena djela - povredu djetetovih prava te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Time je i službeno potvrđeno da je majka ostavila trogodišnje dijete potpuno samo i bez ikakvog nadzora u stanu u kojem je potom buknula vatra, piše Index.

Trogodišnji dječak u požaru je zadobio teške opekline drugog stupnja i opasne inhalacijske ozljede dišnih puteva od udisanja dima. Nakon što mu je prva pomoć pružena u zadarskoj bolnici, hitno je u pratnji anesteziološkog tima prevezen u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, gdje se liječnici i dalje bore za njegov oporavak.

Dijete je u bolnici stabilno, ali kritično

Iz Klaićeve bolnice su poručili da je dječak na odjelu intenzivne njege i da prima svu potrebnu kiruršku skrb i terapiju. Iako su ozljede teške i stanje i dalje ozbiljno, liječnici vjeruju u dobar ishod liječenja.

Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar, koje je po dolasku na intervenciju šokirala spoznaja da se u gorućem i gustom dimom ispunjenom stanu nalazi samo malo dijete. Vatrogasci su dječaka uspjeli brzo izvući i predati ekipi hitne pomoći.

Policijski očevid pokazao je da je uzrok požara bio tehnički kvar na produžnom kabelu u sobi. Vatra je prvo zahvatila kauč, koji je u potpunosti izgorio, nakon čega se požar proširio po sobi, dok je gust crni dim zahvatio čitav stan.

Sestra: Godinama smo prijavljivali, dijete uz nju nije bilo sigurno

Nakon nesreće za Zadarski list istupila je 18-godišnja sestra ozlijeđenog dječaka, koja je otvoreno optužila nadležne institucije za nerad i ignoriranje višegodišnjih apela obitelji. Ispričala je kako s majkom ne komunicira više od pola godine te da se obitelj uporno borila da skrbništvo nad malenim pripadne ocu.

"Dijete uz nju nikada nije bilo sigurno. Od drugih sam slušala da ga vodi po raznim kafićima i drugdje, da nije primjereno zbrinut. S majčinim roditeljima i ocem djeteta borila sam se da se nešto poduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, no nitko ništa nije napravio", izjavila je sestra, naglasivši da je dječak bio zbrinut jedino kad je boravio kod oca ili bake i djeda.

Sestra se prisjetila i ranijeg incidenta kada je majka navodno već jednom ostavila dječaka samog, tvrdeći da ga je "zaboravila". Obitelj je tada alarmirala policiju i socijalnu službu, no tvrdi da nitko nije izašao na teren niti ponovno kontaktirao obitelj, zbog čega smatra da je sustav zakazao i izravno doprinio ovoj tragediji.

Da je obitelj od ranije u evidenciji potvrdila je i glasnogovornica PU zadarske Ivana Grbin, navevši kako je policija već ranije uredno postupala prema toj ženi te o svemu službeno obavještavala nadležni centar za socijalnu skrb. 36-godišnja majka sada čeka ispitivanje pred općinskim državnim odvjetnikom, koji će odlučiti o pokretanju istrage i određivanju istražnog zatvora.