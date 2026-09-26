UHIĆENA ČETVORICA MUŠKARACA Pretrage na Hvaru otkrile drogu, bombu i 43 stabljike konoplje

Četvorica muškaraca uhićena su nakon policijskih postupanja u Jelsi i Dolu na Hvaru, gdje su tijekom pretraga pronađeni droga, ručna bomba, barut, streljivo i oprema povezana s uzgojem i pakiranjem droge. Sva četvorica predana su pritvorskom nadzorniku, a trojici osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama određen je istražni zatvor, priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Kriminalistička istraživanja provedena su u četvrtak, 24. rujna, u suradnji policijskih službenika Radne skupine za pojačano suzbijanje kriminaliteta droga i Policijske postaje Hvar.

U Jelsi pronađeni bomba, barut i konoplja

Na području Jelse policija je pretražila kuću, zemljište i vozilo kojima se koristi 60-godišnjak. U drvenom sanduku pronađeni su ručna bomba M75, 100 grama baruta, 12 metara sporogorećeg štapina, 64 komada raznog streljiva te 104 komada detonatorskih i lovačkih kapisli.

Pronađeno je i osam stabljika indijske konoplje, visokih od 18 do 200 centimetara, plastična vrećica sa 131 gramom marihuane te dvije digitalne vage za precizno mjerenje s tragovima droge.

Muškarac je uhićen i nakon kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Policija ga sumnjiči za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U Dolu nasad konoplje i droga u ruševnoj građevini

U Dolu je policija postupala na temelju prethodno prikupljenih informacija i sumnji da trojica muškaraca na nekoliko lokacija neovlašteno posjeduju više vrsta droge.

Pretraženi su kuća, zemljište i vozilo kojima se koristi 50-godišnjak. U pošumljenom dijelu, u neposrednoj blizini stambenog objekta, pronađen je nasad s 35 stabljika indijske konoplje visokih do 30 centimetara.

U ruševnoj građevini na istoj lokaciji policija je pronašla 16 vakuumiranih vrećica s ukupno 880 grama marihuane i 20,5 grama hašiša. Ondje su pronađeni i uređaj za vakuumiranje, aluminijska rola, vrećice, uređaj za sjeckanje te digitalne vage s tragovima droge.

Na mjestu pronalaska zatečen je i uhićen 30-godišnjak kojeg policija također sumnjiči za sudjelovanje u kaznenom djelu neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Kokain i vaga u suhozidu ispred kuće

Istoga dana, tijekom pretrage obiteljske kuće i okućnice u Dolu, policija je od 40-godišnjaka oduzela 27 grama marihuane i 20 grama kokaina. Kokain se, uz vagu za mjerenje droge, nalazio u suhozidu ispred kuće.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja 50-godišnjak, 30-godišnjak i 40-godišnjak uz kaznenu su prijavu predani pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

U petak, 25. rujna, sva trojica dovedena su sucu istrage, koji im je odredio istražni zatvor.