Uhićena četiri mladića zbog brutalnog napada ispred noćnog kluba u Splitu

Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Kaštela dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom hrvatskih državljana – 20-godišnjakom, 19-godišnjakom i dvojicom maloljetnika rođenih 2009. godine. Nakon provedenog istraživanja svi su, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku.

Policija ih sumnjiči da su zajednički i prema prethodnom dogovoru počinili kaznena djela sudjelovanja u tučnjavi, nasilničkog ponašanja i razbojničke krađe.

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Prema rezultatima istrage, osumnjičeni su u subotu, 20. lipnja, između 2 i 2.50 sati ispred noćnog kluba u Splitu prišli dvojici muškaraca te jednom od njih oduzeli sunčane naočale. Kada je oštećeni zatražio da mu ih vrate, uslijedio je fizički napad na obojicu.

U napadu je jedan od oštećenih zadobio teške tjelesne ozljede, uključujući ozljedu nosa, dok je druga osoba lakše ozlijeđena.

Tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja utvrđena je i osnovana sumnja da je 20-godišnjak istoga dana, oko 4.50 sati u Kaštel Sućurcu, počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede na štetu još jedne osobe.

Protiv sve četvorice osumnjičenika podnesena je kaznena prijava, a nakon dovršenog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku.