Uhićena 46-godišnjakinja osumnjičena za podmetanje požara

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjakinjom osumnjičenom za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu 52-godišnjaka.

Prema priopćenju šibensko-kninske policije, u četvrtak, 23. srpnja u 1.25 sati zaprimljena je dojava o požaru u Ulici Vladimira Nazora u Šibeniku. Vatra je izbila na drvenoj nadstrešnici ispred kuće, a na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici JVP-a Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 2.40 sati.

Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar. U požaru je u potpunosti izgorjela drvena nadstrešnica duga oko sedam metara, kao i drveni stol i klupa koji su se nalazili ispod nje te jedan prozor.

Osumnjičena 46-godišnjakinja je uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Tijekom istrage, a na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, policija je pretražila stan u kojem osumnjičena boravi. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva PVC smotuljka ispunjena marihuanom ukupne bruto težine 1,20 grama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Protiv 46-godišnjakinje bit će podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.