Uhićen vozač nakon tragedije u Pirovcu: Pijan pretjecao kolonu preko pune crte, 53-godišnjak poginuo

Policija je uhitila 34-godišnjaka osumnjičenog za izazivanje prometne nesreće u Pirovcu u kojoj je poginuo 53-godišnji vozač.

Kako je danas izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, 34-godišnjak je uhićen jučer, 29. kolovoza, nakon što je otpušten iz Opće bolnice u Šibeniku, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Osumnjičen je za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu te je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršetka istraživanja bit će u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok će kaznena prijava biti dostavljena nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Pretjecao više vozila preko pune crte

Podsjetimo, teška prometna nesreća dogodila se 29. kolovoza oko 1:35 sati na državnoj cesti D8 u Pirovcu.

Prema policijskom izvješću, 34-godišnjak je upravljao automobilom virovitičkih registracijskih oznaka pod utjecajem alkohola. Policija navodi da nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti te je krenuo pretjecati više vozila preko neisprekidane uzdužne linije.

Tijekom pretjecanja naišlo je vozilo iz suprotnog smjera, zbog čega je 34-godišnjak naglo skrenuo udesno. Prednjim dijelom svog automobila tada je udario u stražnji dio automobila zagrebačkih registracija kojim je upravljao 53-godišnjak.

Od siline udara automobil 53-godišnjaka izletio je s kolnika i udario u metalni stup javne rasvjete.

Automobil 34-godišnjaka potom je u zanošenju prešao na prometnu traku za suprotni smjer i udario u bočnu stranu automobila šibenskih registracija kojim je upravljao 18-godišnjak.

53-godišnjak poginuo na mjestu

Pedesettrogodišnji vozač od zadobivenih je ozljeda preminuo na mjestu nesreće, dok je 34-godišnjak prevezen u šibensku bolnicu.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.