Uhićen vozač koji je pijan izazvao smrtonosnu nesreću u Dalmaciji. Poginuo vlasnik kultnog kafića

Uhićen je vozač (34) osumnjičen da je u noći na subotu u Pirovcu pijan izazvao prometnu nesreću u kojoj je preminuo muškarac (53), potvrdila je u subotu šibensko-kninska policija.

Tridesetčetverogodišnjak je uhićen još u subotu nakon što je otpušten iz Opće bolnice u Šibeniku gdje su mu ustanovljene lakše ozljede.

Policija ga tereti za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

"Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava bit će dostavljena nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku", navode iz policije.

Teška nesreća dogodila se oko 1.35 sati u subotu na državnoj cesti D8 u Pirovcu. Prema informacijama policije, nesreću je uzrokovao 34-godišnji vozač koji je pijan pretjecao više vozila preko pune crte.

Zadarski list je neslužbeno objavio da je u nesreći smrtno stradao vozač Zlatko Plazonjić, vlasnik kultnog zadarskog D8 Rock Cafea i dopredsjednik Moto kluba Beštije, koji je kobne noći vozio taksi.

Vozač (34) je tijekom pretjecanja ugrozio vozilo iz suprotnog smjera pa je, pokušavajući izbjeći sudar, naglo skrenuo udesno. Prednjim dijelom svog vozila je udario u stražnji dio automobila kojim je upravljao Plazonjić. On je od siline udara izletio s ceste i udario u stup javne rasvjete te poginuo.

Automobil kojim je upravljao 34-godišnjak nakon prvog sudara nastavio se zanositi te je prešao na suprotnu prometnu traku, gdje je prednjim dijelom udario u bočnu stranu auta šibenskih registracija kojim je upravljao 18-godišnjak.