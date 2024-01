Uhićen unuk poznatog glumca i redatelja! Osumnjičen za pokušaj ubojstva nožem

Matija Vrdoljak (27), sin Luke Vrdoljaka i unuk Antuna Vrdoljaka, poznatog glumca i redatelja, završio je u Remetincu jer ga se sumnjiči za pokušaj ubojstva. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, piše Večernji list.

Vrdoljakov odvjetnik Fran Olujić nije ništa komentirati, a Matija Vrdoljak u Remetincu je završio zbog događaja koji se zbio još 9. prosinca 2023. u 4.30 u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. Tada se, kako se sumnja, prvo verbalno, a zatim fizički sukobilo više osoba. Tijekom tog sukoba, sumnja se da je Matija Vrdoljak nožem u leđa ubo 21-godišnjaka. Zagrebačkoj policiji trebalo je vremena da posloži što se dogodilo, jer su akteri događaja navodno bili podosta alkoholizirani pa nisu baš suvislo opisivali što se dogodilo.

Večernji list doznaje da je 21-godišnjak bio toliko alkoholiziran da nije odmah ni shvatio da je uboden. Policija je 27. prosinca 2023. na svojim internet stranicama objavila fotografiju osobe za koju su naveli " da raspolaže saznanjima o događaju". Tražili su pomoć građana, moleći da im jave ako nešto znaju o osobi s fotografije. Apel je očito urodio plodom jer je, kako se neslužbeno doznaje, netko prepoznao Matiju Vrdoljaka i to prijavio policiji koja je zatim s nalogom za pretragu pokucala na vrata kuće njegova djeda Antuna Vrdoljaka na zagrebačkoj Lašćini, gdje Matija Vrdoljak živi.

Neslužbeno se doznaje i da je od ranije prekršajno prijavljivan

Nakon pretrage je uhićen, te odveden na policiju, pa zatim i na tužiteljstvo radi ispitivanja. Neslužbeno se doznaje da se branio šutnjom, no zato su o događaju iskazivali njegovi poznanici. Koji tvrde da je Matija Vrdoljak bio u manjoj od dvije skupine koja se to jutro sukobila u Draškovićevoj. Kazali su i da je naišao neki nepoznati mladić koji je krvario iz ruke. Njima ga je bilo žao pa u ga odvezli kući. No takvim iskazima policija i tužiteljstvo očito nisu baš povjerovali, pa je Matija Vrdoljak doveden pred suca istrage uz kaznenu prijavu za pokušaj ubojstva. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Neslužbeno se doznaje i da je od ranije prekršajno prijavljivan jer je pijan galamio na cesti, vrijeđao policajku, par puta kod sebe imao marihuanu...