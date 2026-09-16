Uhićen splitski Mad Max, kaznena prijava i instruktorici vožnje

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom i 29-godišnjom instruktoricom vožnje zbog sumnje da su zajednički lažirali podatke o njegovu osposobljavanju za vozača. Policija sumnja da je 29-godišnjakinja, na poticaj 26-godišnjaka, u njegovu knjižicu kandidata upisala da je prisustvovao osposobljavanju iz upravljanja vozilom i odvozio sve potrebne sate. Istražitelji su, međutim, utvrdili da se 26-godišnjak u vrijeme dijela navodno odrađenih sati uopće nije nalazio u Splitu, pa čak ni u Hrvatskoj.

Zahvaljujući tako evidentiranim podacima stekao je uvjete za prijavu i polaganje vozačkog ispita. Nakon što je položio ispit, podnio je zahtjev i dobio vozačku dozvolu B kategorije. Policija 26-godišnjaka sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, krivotvorenje službene ili poslovne isprave te ovjeravanje neistinitog sadržaja. Instruktoricu sumnjiče za zlouporabu položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja oboje su, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku.

"Mad Max" iz Splita

Ovo ne bi bila toliko zanimljiva priča da se ne radi Adrianu Petričeviću, splitskom influenceru, youtuberu i drifteru, doznaje Slobodna Dalmacija. Splitski "Mad Max" popularnost je stekao objavljivanjem sadržaja vezanog uz automobile i motocikle, driftanjem te objavljivanjem svojih vožnji na društvenim mrežama. Ovo nije prvi Petričević prekršaj. 2019. godine bio je osuđen na 15 dana zatvora, a uz to je dobio i kaznu od tri tisuće kuna za 23 prometna prekršaja koja je počinio vozeći svoj motor Suzuki GSX R 1000. Uz to dobio je i zabranu upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 10 mjeseci, a pravomoćno mu je bio oduzet i motor Suzuki, to jest "Suza" kako ga je on zvao.

Nakon što mu je taj motor oduzet Petričević je kupio novi kojim se odlučio pohvaliti na društvenim mrežama. Novi vizir nije kupio, već je odlučio da će ga uzeti sa svog starog motocikla. Njegov stari Suzuki se u to vrijeme nalazio kod policije. 26. kolovoza 2020. godine, nakon ponoći, Petričević je s motocikla koji je bio parkiran na vanjskom parkiranom prostoru ispred zgrade PU splitsko-dalmatinske, demontirao i ukrao vizir, potvrdili su tada iz policije. Uhićen je isti dan te je dobio kaznenu prijavu zbog krađe.

Uz sve to, prije pet godina je ostao i bez vozačke dozvole koju je izgubio zbog devet negativnih bodova. Policija ga je krajem srpnja 2023. godine uhitila jer je vozio motocikil iako mu je zabrana vožnje još bila na snazi. "Policijski službenici utvrdili su da nije imao vidljivo istaknutu registarsku oznaku te da upravlja motociklom bez vozačke dozvole, odnosno nakon izvršnosti rješenja temeljem kojeg mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola u razdoblju od rujna 2021. do rujna 2023. godine zbog prikupljenih devet negativnih prekršajnih bodova, a prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom, pa je na taj način ostvario obilježja prekršaja iz članka 244. stavka 1. i iz članka 286. stavka 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz optužni prijedlog, odveden je na Općinski prekršajni sud u Splitu, gdje je usvojen prijedlog policije da mu se odredi zadržavanje zbog dosadašnjeg ponavljanja prekršaja. Sudac je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Split", zaključila je splitska policija tada.

Trenutno se može samo nagađati zašto je splitska instruktorica vožnje A.B. riskirala svoj posao pa i zatvor zbog Petričevića, koji je u vrijeme kad mu je ona upisivala da je "na nastavi" zapravo vozio utrke u inozemstvu. Daljnja istraga će otkriti je li motiv bio novac ili je u igri nešto drugo.