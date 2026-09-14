Uhićen Splićanin koji je driftao usred noći po garaži trgovačkog centra: Nalazi se na Bilicama

Splitska policija izvijestila je o slučaju 21-godišnjaka koji je zbog noćnog driftanja u garaži trgovačkog centra završio iza rešetaka.

Kako navode iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, mladić je 10. rujna oko 1 sat u Splitu, u garaži trgovačkog centra, na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir te remetio noćni mir građana.

Upravljajući automobilom naglo je povećavao brzinu i podizao broj okretaja motora do gornje granice, a potom je više puta okretao vozilo oko svoje osi, odnosno driftao.

Time je stvarao buku visokog intenziteta koja se tijekom noći čula i u okolnim stambenim objektima.

Policija navodi kako 21-godišnjaku ovo nije prvi susret sa zakonom. Ranije je prijavljivan zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o eksplozivnim tvarima i proizvodnji i prometu oružja. Također je četiri puta pravomoćno kažnjavan.

Mladić je u žurnom postupku doveden pred sud, a policija je predložila da mu se odredi zadržavanje te izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud mu je na kraju odredio 15 dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor.