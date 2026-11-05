Uhićen šef elitnih specijalaca u Srbiji

U Srbiji je uhićeno devet osoba, među kojima i zapovjednik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić, zbog sumnje na zlostavljanje i mučenje studenata u garaži zgrade Vlade Srbije. Informaciju je potvrdilo srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Prvo osnovno javno tužiteljstvo izdalo je nalog za uhićenje Žmirića te više sadašnjih i bivših pripadnika Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata (JZO).

Prema informacijama koje je objavio RTS, uhićenja su povezana s događajima iz kolovoza 2025. godine, kada su, kako se sumnja, pripadnici policije zlostavljali studenticu Nikolinu Sinđelić i njezine kolege u garaži zgrade Vlade Srbije.

Devet osoba završilo u policijskom pritvoru

Srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je osmorici policijskih službenika određeno zadržavanje do 48 sati.

Riječ je o osobama identificiranima inicijalima I. Ž. (1979.), B. J. (1978.), D. V. (1978.), J. O. (1983.), V. L. (1978.), N. D. (1976.), N. F. (1973.) i Z. V. (1972.).

Zadržavanje je određeno i M. V. (1978.), koji je u vrijeme navodnog počinjenja kaznenog djela bio pripadnik srbijanskog MUP-a.

Svih devet osoba uhićeno je zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kazneno djelo zlostavljanja i mučenja.

Sumnja se da su studente tukli, zastrašivali i kažnjavali

Prema navodima srbijanskog MUP-a, sporni događaji odigrali su se u noći s 14. na 15. kolovoza 2025. godine, u garaži zgrade Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici u Beogradu.

Osumnjičene se tereti da su uporabom sile i prijetnji većem broju osoba nanijeli snažnu bol i teške patnje.

Istražitelji sumnjaju da je cilj takvog postupanja bio pribavljanje informacija, zastrašivanje te nezakonito kažnjavanje osoba koje su se ondje nalazile.

Među osobama koje su, prema sumnjama tužiteljstva, bile izložene zlostavljanju nalazi se i studentica Nikolina Sinđelić.

Osumnjičeni će biti predani tužiteljstvu

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Srbije potvrđeno je da će svi osumnjičeni u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužiteljstvu.

Slučaj je izazvao pozornost javnosti zbog ozbiljnosti optužbi, ali i činjenice da se među uhićenima nalazi zapovjednik jedne od najelitnijih policijskih jedinica u Srbiji.