Uhićen otac Meghan Markle! FBI ga priveo zbog teških optužbi, pronađeno više od 7500 fotografija

Thomas Markle stariji (82), otac vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle, uhićen je u petak na Floridi zbog optužbi povezanih s materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece. Informaciju su objavili američki mediji, uključujući Page Six, dok su dva izvora upoznata s istragom potvrdila uhićenje za Associated Press.

Savezni agenti uhitili su Thomasa Marklea starijeg u petak ujutro na području Floride, nedaleko od Tampe. Prema pisanju američkih medija, 82-godišnji umirovljeni televizijski direktor rasvjete priveden je u ustanovi za skrb o starijim osobama u Lakelandu, gdje je boravio posljednjih tjedana.

Uhićenje je uslijedilo nakon istrage pokrenute zbog pronalaska velikog broja fotografija i videosnimki koje prikazuju seksualno zlostavljanje djece, a koje su pronađene među stvarima za koje se sumnja da pripadaju Markleu.

Sin prijavio uznemirujuće otkriće

Slučaj je dospio u javnost nakon što je Meghanin polubrat Thomas Markle mlađi prijavio policiji pronalazak spornih materijala među očevim stvarima na Filipinima.

Prema ranijim izvještajima britanskih i američkih medija, Markle mlađi pronašao je digitalne uređaje i kutije s velikom količinom uznemirujućeg sadržaja.

Filipinske vlasti naknadno su objavile da je tijekom istrage pronađeno više od 7500 fotografija i jedna videosnimka na kojima se pojavljuju maloljetnici.

Istražitelji provjeravaju vlasništvo nad pronađenim uređajima i okolnosti nastanka te pohrane materijala.

U istragu se uključio i američki FBI, a provjere su proširene i na druge lokacije povezane s Markleom, uključujući skladišne prostore u Meksiku.

Istražitelji provjeravaju i Meghanina polubrata

Slučaj je dodatno dobio na težini nakon što su filipinske vlasti potvrdile da provjeravaju i moguću povezanost Thomasa Marklea mlađeg s pronađenim materijalima.

Filipinski ministar unutarnjih poslova Jonvic Remulla izjavio je da istražitelji provjeravaju informacije prema kojima su maloljetne djevojke navodno dolazile u kuću Marklea mlađeg.

Ipak, naglasio je da se Meghanin polubrat zasad ne smatra osumnjičenikom, nego osobom od interesa za istragu.

Thomas Markle stariji ranije je odbacio optužbe, tvrdeći da su neistinite.

Meghan Markle: Distancirala sam se kako bih zaštitila djecu

Meghan Markle, koja godinama ne održava odnos s ocem, ranije je poručila da je duboko potresena optužbama.

Otkrila je i da je još 2018. godine bila upoznata s pismom upućenim londonskoj policiji, koje je sadržavalo ozbiljne i uznemirujuće navode o njezinu ocu.

Prema njezinim riječima, tada je dobila uvjeravanja da se ti navodi istražuju.

Vojvotkinja od Sussexa poručila je i da je odluka o prekidu kontakta s ocem, kao i o tome da mu ne dopusti kontakt sa svojom djecom, bila motivirana željom da ih zaštiti.

Meghan i princ Harry vjenčali su se 2018. godine, a imaju dvoje djece, princa Archieja i princezu Lilibet.

Thomas Markle nije prisustvovao njihovu vjenčanju, a narušeni obiteljski odnosi godinama su bili predmet medijskog interesa.

Njegovo uhićenje predstavlja novi razvoj međunarodne istrage koja je započela na Filipinima, a potom se proširila na Meksiko i Sjedinjene Američke Države.

Unatoč uhićenju, važno je naglasiti da se kaznena odgovornost Thomasa Marklea tek treba utvrditi u odgovarajućem sudskom postupku.