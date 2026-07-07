Uhićen napadač iz Čakovca

Uhićen je Danijel Trninić (42), muškarac koji je u subotu na parkiralištu u Čakovcu ustrijelio i teško ranio dvojicu muškaraca.

Kako je priopćila PU međimurska, Trninića se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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Prema neslužbenim informacijama, povod sukobu bila je droga, piše Index.

Dvojica ranjenih muškaraca nalaze se u Županijskoj bolnici u Čakovcu, gdje su stabilno i izvan životne opasnosti. Policija je s njima obavila prve razgovore, no službeno će ih ispitati tek kada im se zdravstveno stanje poboljša.