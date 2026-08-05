Uhićen na Trumpovu golf-terenu: Kod osumnjičenog pronađeni pištolj, zabranjeno streljivo i arsenal oružja

Američke vlasti uhitile su 38-godišnjeg muškarca u blizini golf-kluba američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kaliforniji, neposredno prije njegova dolaska na donatorski događaj Republikanske stranke.

Prema priopćenju Ureda šerifa okruga Los Angeles, Jeanine John Taele uočen je na području Trump National Golf Cluba u Rancho Palos Verdesu kako se kreće terenom, fotografira i snima videozapise te, prema procjeni istražitelja, promatra aktivnosti povezane sa sigurnosnim pripremama.

Na dojavu saveznih agenata u civilu lokalna policija zaustavila je osumnjičenog u nedjelju poslijepodne. Provjerom identiteta utvrđeno je da ga policija iz El Segunda traži zbog povezanosti s jednom pljačkom.

Prilikom pregleda kod njega je pronađen spremnik za pištolj kapaciteta 16 metaka ispunjen streljivom sa šupljim vrhom, dok su u vozilu parkiranom unutar kompleksa golf-kluba policajci pronašli napunjeni pištolj i još jedan spremnik s istom vrstom streljiva. Taele je odmah uhićen zbog nezakonitog nošenja skrivenog vatrenog oružja i posjedovanja zabranjenog streljiva.

Istraga se potom proširila i na njegov dom u gradu Downeyju, gdje su pripadnici FBI-jeve Zajedničke protuterorističke radne skupine i lokalni istražitelji pronašli dodatno oružje. Među zaplijenjenim predmetima nalaze se ilegalno preinačena puška platforme AR, pištolj kalibra .45, pancirni prsluk, spremnici velikog kapaciteta, veća količina streljiva za pištolje i puške te nekoliko bilježnica sa sadržajem koji su istražitelji opisali kao zabrinjavajući.

Kalifornijske vlasti ističu da su pretragu provele zbog mogućih sigurnosnih rizika povezanih s incidentom, a u istragu je uključena i američka Tajna služba.

Donald Trump trenutno boravi u Kaliforniji, gdje bi u utorak trebao sudjelovati na donatorskoj večeri Republikanske stranke upravo u golf-klubu u kojem je osumnjičeni uhićen.

Istraga je u tijeku, a američke vlasti ne isključuju mogućnost podizanja novih optužnica protiv 38-godišnjaka.