UHIĆEN MUŠKARAC ZA KOJIM JE POLICIJA TRAGALA U TROGIRU! Jučer objavili njegove fotografije i upozorili građane da mu ne prilaze

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je da je pronađen i uhićen muškarac kojeg se dovodi u vezu s jučerašnjim događajem u Trogiru, u kojem je jedna osoba ozlijeđena.

„Policijski službenici pronašli su i uhitili muškarca koji se dovodi u vezu s jučerašnjim događajem u Trogiru i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje”, priopćili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Podsjetimo, u petak, 9. listopada, u ranim jutarnjim satima na području starog Čiovskog mosta u Trogiru pronađen je muškarac s ubodnom ranom u predjelu trbuha. Ozlijeđeni je prevezen u bolnicu, gdje je operiran i zadržan na daljnjem liječenju. Prema ranije objavljenim informacijama, nije bio životno ugrožen.

Policija jučer tražila pomoć građana

Nakon događaja policija je pokrenula intenzivnu potragu za muškarcem kojeg se dovodilo u vezu s ozljeđivanjem osobe. U petak poslijepodne objavljene su njegove fotografije i videosnimka, a građani su pozvani da policiji dojave sve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku.

Posebno je odjeknulo policijsko upozorenje građanima da se muškarcu, ako ga uoče, ne približavaju, nego da odmah nazovu broj 192.

Dan nakon objave fotografija i poziva građanima stigla je vijest o njegovu uhićenju.

Nad uhićenim muškarcem sada se provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Iz policije zasad nisu iznijeli dodatne pojedinosti o uhićenju, a više informacija očekuje se nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.