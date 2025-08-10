UHIĆEN MUŠKARAC Ovo je jučer stradalo na Čiovu zbog opuška

U subotu, 9. kolovoza 2025., oko 14:53 sati u uvali Racetinova, između Gornjeg i Donjeg Okruga na otoku Čiovu, izbio je požar na području obraslom suhom travom i borovom šumom.

Radi sigurnosti građana i zaštite imovine na teren su, uz vatrogasne snage, upućene dodatne ophodnje s policijskim službenicima, policijsko plovilo Postaje pomorske policije te pripadnici Interventne policije Split, kako bi se osiguralo nesmetano djelovanje protupožarnih zrakoplova.

Tijekom postupanja, policija je na moru zatekla gumenjak koji se, prema prikupljenim informacijama, dovodi u vezu s nastankom požara. Sumnja se da je požar izazvan odbačenim opuškom cigarete.

Na plovilu je zatečen 64-godišnji državljanin Argentine koji je uhićen te će, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja, biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema izvješću vatrogasaca, dojava o požaru zaprimljena je u 14:35 sati, a na terenu su odmah djelovali DVD Okruk (3 vozila, 14 vatrogasaca), DVD Seget Vranjica (1 vozilo, 3 vatrogasca), DVD Marina (1 vozilo, 3 vatrogasca), DVD Slatine (3 vozila, 12 vatrogasaca), JVP Trogir (2 vozila, 4 vatrogasca) te DVD Trogir s jednim vozilom, jednim plovilom i 14 vatrogasaca.

Ukupno je bilo angažirano 11 vozila, jedno plovilo i 50 vatrogasaca. Zbog nepristupačnog terena u 14:55 sati zatražena su dva kanadera, koji su odobreni od strane županijskog vatrogasnog zapovjednika. Požar je lokaliziran u 18:00 sati, a opožareno je oko dva hektara mješovitog raslinja.

Na dežurstvu su do 21:40 sati ostali DVD Okruk s jednim vozilom i 10 vatrogasaca te JVP Trogir s jednim plovilom i 3 vatrogasca, kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre.