Uhićen muškarac koji je zapalio oltar i išarao Gospin kip u Međugorju!

Policija je na području Županije Zapadnohercegovačke uhitila muškarca kojeg se sumnjiči za vandalske činove počinjene tijekom noći u Međugorju. Oskvrnut je Gospin kip na Podbrdu, dok je požarom oštećen vanjski oltar crkve sv. Jakova, piše Hercegovina info.

Kamere zabilježile paljenje oltara

Nadzorne kamere snimile su muškarca kako oltar polijeva tekućinom, za koju se pretpostavlja da je benzin, a potom ga zapaljuje. Na Gospinu kipu i drugim mjestima crnom bojom ispisane su uvredljive poruke, među kojima i poruka "Đavao u suknji".

U blizini oltara pronađen je i transparent na poljskom jeziku s optužbama na račun šestero međugorskih vidjelaca.

Identitet i motiv još nisu poznati

Identitet, državljanstvo i drugi podaci o uhićenom muškarcu zasad nisu objavljeni. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja, motiv počinitelja te njegovu povezanost sa svim zabilježenim incidentima u Međugorju.

Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026

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