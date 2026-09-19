Uhićen mladić (24) zbog velikog požara u BiH: Policija otkrila što je radio prije nego što je buknula vatra

Policija je uhitila 24-godišnjeg muškarca iz Kladnja kojeg sumnjiči da je tijekom izvođenja građevinskih radova izazvao požar na području Borićevca na Blidinju.

Vatra je izbila u petak poslijepodne, a požar se proširio na suhu travu, nisko raslinje i borovu šumu. Policijski službenici su nakon provedenih operativnih aktivnosti došli do sumnje da je požar povezan s građevinskim radovima koje je izvodio 24-godišnjak, nakon čega je uhićen.

Prema neslužbenim informacijama portala Jabuka.tv, plamen je zahvatio i jedan stambeni kontejner. Kolika je ukupna materijalna šteta zasad nije poznato, a trebala bi biti utvrđena nakon obavljenog očevida.

O svemu je obaviješteno Županijsko tužiteljstvo Zapadnohercegovačke županije. Očevid na mjestu požara bit će obavljen čim se za to steknu potrebni uvjeti, nakon čega slijede i daljnje policijske radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti izbijanja i širenja vatre.

Nakon završetka istrage Policijska uprava Posušje dostavit će nadležnom tužiteljstvu izvješće zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanja opće opasnosti.