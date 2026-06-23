Uhićen legendarni Bode Miller, terete ga za posjedovanje droge

Jedan od najvećih američkih skijaša svih vremena, Bode Miller, našao se u središtu pozornosti iz razloga koji nemaju veze sa sportom. Šesterostruki osvajač olimpijskih medalja uhićen je početkom lipnja u saveznoj državi Idaho zbog sumnje na posjedovanje droge.

Prema dostupnim informacijama, 48-godišnji Miller suočava se s dvije prekršajne prijave – jednom za posjedovanje kontrolirane supstance te drugom za posjedovanje pribora za konzumaciju droge.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Incident se dogodio 6. lipnja, a vrsta supstance koja je predmet postupka zasad nije javno objavljena. Vijest o uhićenju prvi je objavio TMZ.

Sudski dokumenti pokazuju da je Miller nakon uhićenja pušten uz jamčevinu od 5.000 dolara te se izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice. Predraspravno ročište zakazano je za 29. srpnja.

Cijeli slučaj dodatno je privukao pozornost javnosti zbog činjenice da se uhićenje dogodilo samo nekoliko dana prije osme godišnjice smrti njegove kćeri Emeline "Emmy" Miller.

Djevojčica je 9. lipnja 2018. godine, u dobi od samo 19 mjeseci, tragično izgubila život nakon što se utopila u bazenu susjedne kuće u Kaliforniji. Tragedija je snažno obilježila obitelj Miller, koja se nakon toga aktivno uključila u kampanje podizanja svijesti o sigurnosti djece u blizini vode i prevenciji utapanja.

Obitelj je posljednjih godina prošla kroz još jedno teško razdoblje. Naime, 2023. godine troje njihove djece završilo je u bolnici zbog trovanja ugljičnim monoksidom u obiteljskom domu, no sva su se djeca uspješno oporavila.

Miller je tijekom karijere osvojio šest olimpijskih medalja te se smatra jednim od najuspješnijih američkih skijaša svih vremena. Sa suprugom Morgan u braku je od 2012. godine, a zajedno imaju šestero djece. Bivši skijaš ima još dvoje djece iz prijašnjih veza.