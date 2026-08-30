Uhićen kapetan trajekta koji se prevrnuo kod Cipra: "Među prvima je napustio brod"

Najmanje osam osoba izgubilo je život nakon što se trajekt prevrnuo nedaleko od obale sjevernog Cipra. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, dok su stotine putnika izvučene iz mora.

Prema dosad dostupnim informacijama, trajekt je prevozio oko 270 putnika, a plovio je iz luke Kyrenia na sjeveru podijeljenog Cipra prema turskoj luci Taşucu. Nesreća se dogodila približno 7,5 kilometara od obale.

Tursko-ciparski premijer Ünal Üstel izjavio je za tursku državnu televiziju TRT da je spašeno 237 osoba. Informacije o broju nestalih zasad se razlikuju – u prvim izvješćima spominje se 18 osoba, dok su dužnosnici naveli da se traga za još 22 osobe.

Riječ je o plovilu katamaranskog tipa koje je krenulo iz Kyrenije, na području samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar.

Uhićeni kapetan i sedam članova posade

Nakon tragedije pokrenuta je istraga kojom bi se trebale utvrditi sve okolnosti i uzrok prevrtanja trajekta.

Prema izvješćima turskih medija, kapetan broda i sedam članova posade su uhićeni.

Üstel je poručio kako će nadležne službe detaljno istražiti što se dogodilo.

„Neće biti zataškavanja“, poručio je.

Putnici tvrde da se prije prevrtanja čula eksplozija

Dodatnu pozornost izazvala su svjedočanstva preživjelih putnika. Nekoliko njih tvrdi da se neposredno prije nego što je trajekt počeo primati vodu dogodila eksplozija.

„Prednji dio je eksplodirao, pokušali su se okrenuti. I bočni prozori su eksplodirali. Brod je počeo primati vodu“, ispričao je jedan od spašenih putnika lokalnoj televiziji.

Jedan muškarac u pedesetim godinama kazao je da je u moru proveo oko sat i pol prije nego što je spašen. Prema njegovim riječima, u trenutku kada je voda počela prodirati u plovilo velik broj ljudi još se nalazio unutra.

„Oni koji su mogli, izašli su“, kazao je.

Tvrde da je kapetan među prvima napustio brod

Isti putnik iznio je i ozbiljne tvrdnje na račun kapetana, navodeći da je bio među prvima koji su napustili trajekt te da prilikom evakuacije nije bilo odgovarajuće organizacije.

Još jedan preživjeli, muškarac u tridesetim godinama, također je govorio o eksploziji. Tvrdi da je kapetana upozorio da voda prodire u trajekt.

„Sjedala su počela lebdjeti, kapetan je nastavio ploviti, a pramac je eksplodirao“, ispričao je.

Točan slijed događaja i uzrok tragedije tek trebaju biti utvrđeni istragom, dok se potraga za osobama koje se još vode kao nestale nastavlja.