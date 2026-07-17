Uhićen je u Bijeljini na orgijama s Tijanom Ajfon, sada će suditi finale Svjetskog prvenstva

Elitni slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić (46) sudit će finale Svjetskog prvenstva 2026. između Argentine i Španjolske, potvrdila je FIFA. Time će postati tek 23. sudac u povijesti koji je dijelio pravdu u finalu svjetskih prvenstava te prvi Slovenac kojem je to uspjelo.

Iza Vinčića stoji impresivna međunarodna karijera, no dio javnosti pamti ga i po događaju iz 2020. godine, kada je priveden tijekom policijske akcije u Bosni i Hercegovini povezane s aferom srpske starlete Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon. Protiv njega tada nije podignuta nikakva optužnica.

Impresivna međunarodna karijera

Vinčić već godinama pripada samom vrhu europskog suđenja. Dijelio je pravdu na Europskom prvenstvu 2020., a 2022. godine sudio je finale Europa lige između Eintrachta Frankfurta i Rangersa. Dvije godine kasnije vodio je i finale Lige prvaka između Borussije Dortmund i Real Madrida.

Bio je među sucima i na Europskom prvenstvu 2024., gdje je vodio nekoliko važnih utakmica, uključujući polufinale Francuske i Španjolske. Prošle godine sudio je i na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u.

Aktualno Svjetsko prvenstvo drugo mu je u karijeri. Na prvenstvu u Kataru 2022. sudio je dvije utakmice, dok je na ovogodišnjem turniru vodio dvoboje Brazil – Maroko i Jordan – Alžir u skupini te susret osmine finala između Meksika i Ekvadora.

Policijska akcija u Bijeljini

Vinčićevo ime našlo se u središtu pozornosti i 2020. godine, kada je priveden tijekom policijske akcije "Kristal" u Bijeljini. Akcija je bila usmjerena na razbijanje organizirane prostitucije, a obuhvatila je i sumnje na trgovinu drogom te ilegalno posjedovanje oružja.

U raciji je privedeno više desetaka osoba, a policija je tada zaplijenila kokain, pištolje, zaštitne prsluke i više od 10.000 eura. Prema tadašnjim informacijama, Vinčić je ispitan u svojstvu svjedoka te je tvrdio da nema nikakve veze s osumnjičenima.

Među privedenima bila je i srpska starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, za koju je policija sumnjala da je povezana s lancem organizirane prostitucije. Regionalni mediji tada su pisali da Vinčić nije organizirao zabavu, već da je bio jedan od gostiju koji je nakon ispitivanja pušten na slobodu. Protiv njega nikada nije podignuta optužnica.

"Najveća pogreška mog života"

Nakon događaja Vinčić se oglasio za slovenski portal 24ur.com i objasnio kako se našao na spornoj zabavi.

"Osim što sam nogometni sudac, već godinama imam svoju tvrtku. Bio sam na službenom putu u Bosni i Hercegovini, gdje sam sudjelovao na poslovnom sastanku sa svojim poslovnim partnerima, a nakon tog sastanka odazvao sam se pozivu koji se, kako se pokazalo, pretvorio u najveću pogrešku u mom životu i zbog kojeg žalim."

Dodao je kako nije poznavao osobe koje su bile predmet policijske istrage.

"Potpuno sam se slučajno našao na ranču na kojem je bilo dosta ljudi, otprilike četrdeset, koje nisam poznavao. Prvi put sam ih vidio u životu. Sa svojim društvom sjedio sam za svojim stolom, nešto smo pojeli, nešto popili, a onda je došla policija i dogodilo se to što se dogodilo. S osobama koje su poslije zadržane nisam imao i nemam nikakve veze jer sam ih prvi put vidio u životu."

Istaknuo je i da su svi iz njegove skupine ispitani isključivo kao svjedoci.

"Pitali su nas poznajemo li određene osumnjičenike. Kada su utvrdili da nemamo nikakve veze s njima, rekli su nam da možemo otići kući i odmah smo otišli."

Tijana Ajfon priznala krivnju

Godinu dana nakon policijske akcije Tijana Ajfon u potpunosti je priznala krivnju za kazneno djelo međunarodnog navođenja na prostituciju. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine za nju je predložilo kaznu od godinu dana zatvora.

Prema optužnici, poticala je dvije državljanke Srbije da za novac pružaju seksualne usluge. Dovela ih je iz Beograda u Bijeljinu, gdje su na privatnoj zabavi pružale seksualne usluge za 500 eura. U pritvoru je provela mjesec dana.