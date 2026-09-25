Uhićen je Tomislav Horvatinčić

Tomislav Horvatinčić uhićen je danas u Zagrebu, potvrđeno je za Index. Do uhićenja je došlo nekoliko dana nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u zagrebačkim Gajnicama.

Horvatinčić je uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo.

Riječ je o kaznenom djelu neizvršavanja sudske odluke, za koje je predviđena zatvorska kazna do dvije godine. Kazneni zakon propisuje da će se tom kaznom kazniti onaj tko krši sigurnosnu mjeru određenu pravomoćnom sudskom presudom.

Podsjetimo, Index je prije nekoliko dana fotografirao Horvatinčića kako vozi svoj Land Rover prema zapadu grada. Dok se tijekom ranijeg izdržavanja kazne često mogao vidjeti u javnosti – po restoranima i trgovinama – uglavnom je bio na mjestu suvozača. No, sad ga je Index uhvatio kako ponovno samostalno upravlja automobilom.

Nakon objave fotografije, Index je poslao upite zagrebačkoj policiji i nadležnom državnom odvjetništvu o tome ima li Horvatinčić uopće važeću vozačku dozvolu, je li sudska zabrana još uvijek na snazi te hoće li protiv njega pokrenuti kazneni postupak. Današnje uhićenje dalo je odgovor na sva ta pitanja.

Zašto zabrana vožnje još traje?

Osim oduzete vozačke zbog zdravstvenog stanja, Horvatinčić je imao i izričitu sudsku zabranu vožnje. Općinski sud u Šibeniku osudio ga je u ožujku 2019. na četiri godine i deset mjeseci zatvora jer je 2011. jahtom usmrtio talijanski bračni par Francesca i Marinellu Salpietro. Presuda je postala pravomoćna u prosincu 2019., a uz nju mu je određena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od pet godina.

Prema Kaznenom zakonu, vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne ne uračunava se u trajanje sigurnosne mjere zabrane vožnje. To znači da rok od pet godina nije počeo teći pravomoćnošću presude niti je mogao isteći krajem 2024. godine.

Horvatinčić se na izdržavanje kazne javio 14. srpnja 2021., a Županijski sud u Puli pustio ga je na uvjetni otpust 18. srpnja 2025. godine. Kako se gotovo četiri godine provedene iza rešetaka ne računaju u mjeru, petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima počeo je teći tek nakon njegova izlaska iz zatvora, zbog čega sada nikako nije smio biti za volanom.