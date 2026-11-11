Uhićen je Rade Basta

Bivši srpski ministar gospodarstva Rade Basta uhićen je u Beogradu zbog sumnje na financijske malverzacije tijekom njegova upravljanja javnim poduzećem „Beogradske elektrane”. Prema informacijama koje je objavio RTS, riječ je o mogućoj šteti od više desetaka milijuna dinara.

Uhićenje je provedeno po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, a Bastu se sumnjiči da je, dok je obnašao dužnost direktora „Beogradskih elektrana”, odobravao donacije za koje nije postojala opravdana osnova.

Novac je, prema sumnjama istražitelja, završavao kod različitih sportskih klubova, uključujući manje nogometne i košarkaške klubove te jedan konjički klub.

Policija provodi pretrese, privode se i druge osobe

U akciji sudjeluju pripadnici Službe za borbu protiv korupcije, koji provode pretrese prostorija i druge istražne radnje.

Kako neslužbeno doznaje RTS, osim Baste u tijeku je i privođenje nekoliko drugih osoba koje se povezuju s ovim slučajem.

Tko je Rade Basta?

Rade Basta bio je ministar gospodarstva Srbije od listopada 2022. do 2023. godine, kada je razriješen dužnosti nakon političkih nesuglasica povezanih s njegovim stavom o Rusiji.

Naime, Basta je tada javno zatražio da se srpska vlada hitno izjasni o mogućem uvođenju sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu.

Na ministarsku funkciju došao je kao član stranke Jedinstvena Srbija, koja je poslije zatražila njegovu smjenu sa stranačkih i javnih dužnosti na koje ga je predložila.

Nakon odlaska iz Vlade osnovao je politički pokret „Europski put”.

Istraga o navodnim financijskim nepravilnostima u „Beogradskim elektranama” je u tijeku, a sumnje koje se Basti stavljaju na teret tek trebaju biti utvrđene u odgovarajućem postupku.