Uhićen je Dario Šimić, evo prvih detalja

Uskok i policija jutros su krenuli u novu antikoruptivnu akciju.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, uhićeni su poznati nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić.

Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe.

Livljanić već ranije bila uhićena

Livljanić je već bila uhićena u studenome 2023. u USKOK-ovoj akciji povezanoj s nezakonitim dozvolama za kampove na Murteru, prenosi Index.

U tom su slučaju s njom bili obuhvaćeni poduzetnici Zoran Pripuz, Dario Filipi, Eduard Maržić i Boris Kulušić. USKOK ju je optužio da je izdavala rješenja iako kampovi nisu imali potrebnu dokumentaciju te da je u zapisnicima navodila očevide koji nisu bili provedeni.

Optužnica je potvrđena u ožujku ove godine, a suđenje još nije završeno.