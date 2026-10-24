Uhićen glavni tajnik Torcide!

Uhićen je Ivan Rinčić, glavni tajnik Torcide, doznaju 24sata. Podsjetimo policija je objavila da su proveli kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom (1997.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičenik 18. listopada 2026., s ciljem zastrašivanja i uznemiravanja jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara u svezi obavljanja njihovog posla, na društvenoj mreži postavio kolaž njihovih fotografija te objavio tekst čiji sadržaj predstavlja izravnu prijetnju prema oštećenima - rekla je policija.

Dodaju da je nakon dovršenog istraživanja predan pritvorskog nadzorniku dok je policija protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Split.