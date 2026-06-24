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Uhićen džepar u Splitu, oštetio lika za 500 eura

Bio je jako spretan prilikom krađe, ali je brzo pronađen
Ilustracija

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim državljaninom Rumunjske za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo krađa.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 49-godišnjak 22. lipnja 2026. godine oko 16,30 sati na stepeništu hotela iz zatvorene torbe koju je oštećeni državljanin SAD-a nosio obješenu o ramenu otuđio novčanik s novcem, dokumentima i bankovnim karticama. Počinjena materijalna šteta se cijeni na oko 500 eura.

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Nakon završetka istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

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