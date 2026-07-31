Uhićen 84-godišnjak: Policija mu pronašla eksploziv, streljivo i oružje

Policijski službenici Policijske postaje Makarska kazneno su prijavili 84-godišnjaka zbog sumnje da je prijetio jednoj osobi te nedozvoljeno posjedovao veću količinu streljiva i eksplozivnih tvari.

Policija je u srijedu, 29. srpnja, zaprimila prijavu da je muškarac istoga dana u poslijepodnevnim satima na području Živogošća oštećenoj osobi uputio prijetnje. Osumnjičeni 84-godišnjak uhićen je tijekom večeri.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici pretražili su dom kojim se koristi te pronašli i oduzeli veću količinu različitog streljiva, 17 komada eksploziva, barut, dva detonirajuća fitilja te četiri spremnika za automatsku pušku napunjena streljivom.

Od muškarca su također oduzete lovačka puška i dvije zračne puške. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 84-godišnjak počinio kaznena djela prijetnje te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.