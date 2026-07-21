Uhićen 51-godišnjak: Mobitelom kriomice snimao nagu djecu

Muškarac (51), švicarski državljanin, sumnjiči se za iskorištavanje djece za pornografiju zbog čega je kazneno prijavljen. Kako je priopćila PU istarska, sumnjiči ga se da je 18. srpnja oko 9.30 na plaži u jednom turističkom objektu u Istri, mobitelom snimao nagu djecu. To su primijetili gosti objekta koji su pozvali čuvara, a čuvar je 51-godišnjaka zadržao do dolaska policije. Kada su policajci došli, pregledom mobitela našli su inkriminirajući materijal, pa je 51-godišnjak uhićen i priveden, a slijedi mu vjerojatno i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Puli.

Prije dvadesetak dana u jednom istarskom kampu je zbog istih sumnji uhićen i 63-godišnji državljanin Slovačke. Njega se sumnjičilo da je početkom srpnja naočalama kriomice snimao nagu djecu, što je uočio zaštitar kampa koji ga je zadržao dok nije došla policija koja ga je uhitila. Pretragom su kod njega pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja pa je i on uhićen i kasnije pritvoren, piše Večernji list.