Uhićen 45-godišnjak u Vinjanima, bavio se preprodajom kokaina

Policijski službenici na području Imotskog, u sklopu kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje kriminaliteta povezanog s drogama, uhitili su muškarca rođenog 1981. godine kojeg sumnjiče za preprodaju kokaina.

Kako navode iz policije, terenskim radom i prikupljanjem operativnih saznanja došli su do informacija i dokaza koji su upućivali na sumnju u preprodaju droge.

U srijedu, 16. rujna, oko 21.20 sati u Donjim Vinjanima policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao osumnjičeni muškarac. Uhićen je i odveden u službene prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem, prema navodima policije, utvrđena je osnovana sumnja da je drugom muškarcu prodao kokain, čime bi počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku. Policija smatra da postoje zakonski uvjeti za određivanje istražnog zatvora.

Iz policije također navode da je muškarac i ranije kazneno prijavljivan. Među djelima za koja je prethodno prijavljivan izdvajaju prisilu prema službenoj osobi, napad na službenu osobu, prijetnju i prijevaru.