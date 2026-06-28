Uhićen 29-godišnjak iz Srbije: Potajno snimao golu djecu, zaustavio ga zaštitar

Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim državljaninom Srbije kojeg sumnjiči za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Muškarac je u jednom turističkom objektu na području Istre potajno mobitelom snimao nagu djecu, no u tome ga je uočio zaštitar koji ga je zadržao do dolaska policije.

Incident se dogodio 25. lipnja oko 17:30 sati. Djelatnik zaštitarske tvrtke primijetio je sumnjivo ponašanje muškarca, nakon čega ga je spriječio da ode te odmah obavijestio policiju.

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici na njegovom su mobitelu pronašli sporne snimke. Osumnjičeni je u večernjim satima 26. lipnja, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Protiv njega je pokrenut i postupak sukladno odredbama Zakona o strancima.

Iz policije ističu kako ovakvi slučajevi pokazuju da građani sve češće prepoznaju sumnjivo ponašanje te pravodobno reagiraju, što omogućuje brzo postupanje policije i privođenje osumnjičenih.

Ujedno su uputili apel roditeljima da na plažama i drugim javnim mjestima paze na svoju djecu, prate gdje se nalaze i što rade te da im obuku kupaće kostime. Ako uoče osobu koja sumnjivo snima djecu, pozivaju građane da to odmah prijave policiji na broj 192.