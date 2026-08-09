Uhićen 25-godišnjak zbog pokušaja ubojstva, muškarca više puta ubo oštrim predmetom

Osječka policija uhitila je 25-godišnjaka sa šireg osječkog područja kojeg sumnjiči za pokušaj ubojstva 62-godišnjeg muškarca. Napad se dogodio u petak poslijepodne u Parku kralja Držislava u Osijeku.

Prema policijskom izvješću, 25-godišnjak je oko 14:20 sati prišao 62-godišnjem Osječaninu te ga je, kako se sumnja, bez ikakvog povoda oštrim predmetom više puta ubo i porezao po rukama i tijelu. Nakon napada pobjegao je s mjesta događaja.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju.

Policija pronašla predmete povezane s napadom

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Prve policijske postaje Osijek. U sklopu istrage jučer je, na temelju sudskog naloga, pretražen dom i druge prostorije kojima se osumnjičeni koristi.

Policija je tijekom pretrage pronašla i oduzela predmete koji se dovode u vezu s napadom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 25-godišnjak je sinoć u 23 sata predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.

Protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju.