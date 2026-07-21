"Ugrizla je majku za bedro i nije puštala, jedna žena je morala na šivanje". Niz "napada" kornjača na kupače u Kaštelima

Redakciji Dalmacije Danas tijekom ponedjeljka stiglo je više dojava o neuobičajenom događaju na području Kaštel Lukšića. Prema tvrdnjama kupača i članova njihovih obitelji, velika morska kornjača navodno je na potezu između plaže Šulavi i plaže Poštanski ugrizla više osoba.

Dojave su se tijekom večeri proširile i lokalnim grupama na društvenim mrežama, gdje su se građani raspitivali je li događaj istinit te upozoravali druge kupače na oprez.

„Ugrizla ju je za bedro i nije puštala“

Jedan čitatelj ispričao nam je da se njegova majka kupala na plaži Poštanski kada ju je ronilac upozorio da prema njoj pliva velika kornjača.

– Mater mi se kupala na Poštanskom. Ronilac joj je rekao da ide velika kornjača prema njoj, ali dok ju je upozorio, već ju je ugrizla za bedro i nije puštala. Mater ju je tukla dok je nije pustila. Ostao joj je podljev od ugriza – opisao nam je čitatelj.

Prema njegovim riječima, žena se nakon događaja javila na hitnu pomoć, gdje je navodno doznala da je bilo još intervencija povezanih s ugrizima, uključujući i obradu rana koje su zahtijevale šivanje.

– Kasnije je došla i policija na plažu, ali ne znamo jesu li upozoravali kupače ili istraživali slučaj – dodao je.

Drugi građani u objavama navode da su tijekom prijepodneva navodno ozlijeđene još najmanje dvije osobe, no službenu potvrdu ukupnog broja događaja i ozlijeđenih zasad nemamo. Tvrdnje iz dojava zato treba promatrati kao svjedočanstva građana, a ne kao konačno utvrđene podatke.

Fotografija prikazuje velik kružni podljev

Na fotografiji koju su građani podijelili vidi se velik kružni crveni trag i podljev na području bedra ili kuka. Takav trag može odgovarati snažnom pritisku čeljusti, ali samo se na temelju fotografije ne može pouzdano utvrditi koja ga je životinja izazvala niti težina ozljede.

Morske kornjače nemaju zube, nego čvrst kljun i iznimno snažne čeljusti kojima drobe školjkaše i druge organizme kojima se hrane. Zbog toga ugriz može izazvati nagnječenje tkiva, modricu, posjekotinu ili dublju ranu.

Napadi na ljude u Jadranu iznimno su rijetki

Najčešća morska kornjača u Jadranu je glavata želva, odnosno Caretta caretta. Ona u Jadranskom moru boravi tijekom cijele godine, a hrani se uglavnom rakovima, školjkašima i drugim organizmima s morskog dna.

Ugrizi ljudi ipak su vrlo rijetki. U jednom stručnom radu hrvatskih liječnika opisana su samo četiri slučaja ugriza morske kornjače u Jadranu: tri žene bile su ugrižene u predjelu stražnjice, a jedan muškarac u natkoljenicu. Svi su se incidenti dogodili pri plivanju u blizini obale.

Institut Plavi svijet nakon ranijih sličnih događaja naveo je da se zbog rijetkosti takvih ugriza ne može govoriti o uobičajenom ponašanju morskih kornjača. Kao mogući razlog stručnjaci su naveli strah i samoobranu, osobito ako se životinju dira, progoni, okružuje ili joj se previše približi.

Trebaju li kupači biti zabrinuti?

Nema razloga za stvaranje panike niti za zaključak da morske kornjače sustavno napadaju ljude. Ipak, na području na kojem je životinja više puta viđena ili je zabilježen ugriz razumno je privremeno izići iz mora i upozoriti ostale kupače.

Kornjači se ne treba približavati, pokušavati je dodirnuti, hraniti, snimati iz neposredne blizine ili joj blokirati put prema otvorenom moru. Posebno treba paziti na djecu jer snažna životinja u vodi može izazvati ozljedu, ali i paniku te opasnost od utapanja.

Raniji slučaj na Čiovu, kada je morska kornjača ugrizla kupačicu i ostavila kružni trag na koži, stručnjaci su također protumačili kao obrambenu reakciju životinje, a ne kao namjerni lov ili agresiju prema ljudima.

Što učiniti nakon ugriza?

Ako je koža oštećena, ranu treba što prije temeljito isprati čistom vodom, zaustaviti krvarenje pritiskom čistom gazom ili tkaninom te je prekriti sterilnim zavojem. Zbog mogućnosti infekcije i dubljeg oštećenja tkiva preporučuje se liječnički pregled, osobito ako je rana duboka, jako krvari, otiče ili postaje sve bolnija.

Liječnik će procijeniti treba li dodatno očistiti ranu, primijeniti antibiotik ili provjeriti status cijepljenja protiv tetanusa. Potreba za docjepljivanjem ovisi o vrsti rane i vremenu proteklom od posljednje doze cjepiva.

Dalmacija Danas nastojat će dobiti službene informacije o broju intervencija, težini ozljeda i okolnostima događaja. Do tada kupačima na području Kaštel Lukšića savjetuje se oprez, ali ne i panika.