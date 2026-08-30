Ugradnja dizala sve skuplja, cijene idu i do 100.000 eura: U ponedjeljak istječe rok za državne poticaje

U ponedjeljak istječe rok za podnošenje prijava na javnom pozivu za sufinanciranje ugradnje dizala u postojeće višestambene i stambeno-poslovne zgrade, koji je bio otvoren od 15. travnja, piše N1.

U Hrvatskoj je oko 16.800 zgrada bez dizala, od čega je samo u Zagrebu više od 6.600, a prema procjeni Hrvatske udruge za dizala (HUDiZ) četvrtina od ukupnog broja zgrada nema uvjeta da se u njima ugrade dizala.

Program ugradnje dizala u postojeće zgrade uz sufinanciranje države i jedinica lokalne samouprave omogućen je Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada donesenim prošle godine.

U sklopu tog Programa država će sufinancirati trećinu ukupnog iznosa troškova ugradnje dizala u zgradama kojima to bude odobreno nakon javnog poziva, a gradovi i općine koji se uključe u Program sudjelovat će u sufinanciranju u okviru svojih mogućnosti. Grad Zagreb je, primjerice, zimus donio odluku da će sufinancirati polovinu ukupnih troškova ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup slabo pokretnim osobama.

Kada je jeftinije, a kada najskuplje

Cijena ugradnje dizala ovisi o nizu čimbenika, a ponajprije o broju katova te vrsti ugradnje.

"Nije isto ugrađuje li se unutarnje ili vanjsko dizalo", kaže tajnik HUDiZ-a Zdravko Čizmar.

"Ako unutar zgrade ima dovoljno prostora, onda nisu potrebne velike preinake niti je potrebno izvoditi veće zahvate na stubištu. No ako su potrebni ikakvi građevinski radovi poput rušenja dijela zidova ili "trganja" plafona, onda pripremni radovi traju duže i na koncu sve biva skuplje. S druge strane, ugradnja vanjskih dizala zahtijeva niz suglasnosti za korištenje zemljišta ako ono nije od zgrade, pa je to onda još skuplje", dodaje.

"Poskupjelo je, sada ugradnja košta bar 70.000 eura"

Kada smo prošle jeseni pisali o tada predstojećem javnom pozivu za ugradnju dizala, Čizmar nam je kazao kako je prosječna cijena tog zahvata oko 60 tisuća eura. U međuvremenu su cijene porasle.

"Sve je poskupjelo u odnosu na prošlu godinu, i rad i materijal. Sada je prosječna cijena ugradnje dizala barem 70 tisuća eura", kaže.

Cijena uključuje izradu projekta, potrebnu opremu i materijal, građevinske radove i izdavanje certifikata. Naravno, cijena ovisi i o broju katova zgrade u koju se ugrađuje dizalo, nosivosti dizala i o tome kakvo je postojeće okno u zgradi.

Cijene rastu i do 100.000 eura

Prema cjenicima na internetskim stranicama nekoliko tvrtki koje se bave ugradnjom dizala, cijene su između 65.000 i 85.000 eura bez PDV-a. Ako je, pak, riječ o ugradnji vanjskog dizala za koje je potrebno napraviti i posebnu čelično-betonsku konstrukciju na vanjskom zidu zgrade, cijena se penje i do 100.000 eura.

Ugradnja vanjskog ili panoramskog dizala iziskuje ishođenje više potvrda, suglasnosti i dozvola jer se time mijenjaju i vanjske dimenzije zgrada i zadire u zemljište koje je najčešće javno, a ne u vlasništvu zgrade.

Najmanje mjesec dana za ugradnju

Tajnik HUDiZ-a kaže nam kako broj tvrtki u Hrvatskoj koje se bave ugradnjom dizala varira, a očekuje kako će ih sada nakon Javnog poziva, kada bude puno posla, biti barem dvadesetak.

"Tvrtki koje ugrađuju dizala obično je između deset i dvadeset. Neke se sada reaktiviraju, neke nove se pojavljuju na tržištu pa im se broj stalno mijenja."

Vrijeme potrebno za ugradnju dizala je oko mjesec dana, a za zahtjevnije ugradnje i do dva mjeseca. Čizmar procjenjuje da bi se nakon Javnog poziva godišnje moglo ugraditi 200 do 300 dizala u zgradama.