Ugostiteljstvo pred zimu: Zašto sezonski biznisi ulaze u blokadu izvan sezone

Terase se prazne. Smjene se skraćuju. Računi za robu i najam ne pauziraju. Za ugostitelje i sezonske objekte na hrvatskoj obali, kraj rujna nije kraj sezone. On je početak najkritičnijeg razdoblja poslovne godine. Ova zima ulazi u kontekst 2026. koji nose i dobri i teški signali. Rezultati sezone su solidni, ali profitabilnost ne prati promet u istoj mjeri kao ranije. Kombinacija koja se u sljedećih šest mjeseci može pretvoriti u ozbiljan pritisak na likvidnost.

Sezona 2026: brojke koje ne pričaju cijelu priču

Turistički rezultati 2026. na papiru izgledaju stabilno. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice iz priopćenja u lipnju 2026., u prvih pet mjeseci godine ostvareno je više od 14 milijuna noćenja i oko 4,5 milijuna dolazaka. To je rast od 7 posto u noćenjima i 5 posto u dolascima u odnosu na isto razdoblje 2025. Predsezona je bila jaka, a glavni dio sezone donio je stabilan promet.

Ali brojka noćenja i brojka na računu nisu ista stvar. Zapravo, to su često dvije potpuno različite priče. U sektoru koji je proteklih godina apsorbirao značajan rast troškova energije, plaća, hrane i pića, veći promet više ne znači automatski veću zaradu. Hrvatska udruga turizma i drugi predstavnici sektora u više navrata tijekom 2026. upozoravali su da operativni troškovi rastu brzinom koja pojede dio marže.

Za sezonske objekte problem je izraženiji nego u cjelogodišnjoj djelatnosti. Sezonski biznis mora u pet mjeseci zaraditi za dvanaest. Sve što se ne zaradi u srpnju i kolovozu, pada na leđa zime. Ako je marža stanjena, prostor za apsorpciju loše zime bitno se smanjuje.

Zašto sezonski biznis ulazi u blokadu upravo u zimskim mjesecima

Obrazac se ponavlja iz godine u godinu. Rujan formalno završava sezonu, ali obveze ostaju iste. Najam objekta se plaća dalje. Krediti za opremu i uređenje se plaćaju dalje. Doprinosi za radnike, koje se možda još drži za produljenu sezonu, također. Fiksni troškovi ne poznaju sezonu.

U isto vrijeme, prihod prestaje. Konobar koji je u kolovozu radio tri smjene, u listopadu radi jednu. Marža na piću i hrani prestaje pokrivati mjesečne obveze, a sve što je nastalo u sezoni troši se za pokrivanje zime. Ako je sezona bila slabija od očekivane, taj rezervoar likvidnosti prazni se prije nego što stigne sljedeća.

Sljedi predvidljiv niz događaja. Do prosinca se pojavljuju prve zakašnjele isplate. Do siječnja stižu prve opomene dobavljača. Do veljače, u lošijim slučajevima, prve blokade računa. I to točno u trenutku kada bi se trebala planirati priprema za novu sezonu, kada trebaju nabava, popravci, marketing, najam dodatnih radnika. Likvidnost je već potrošena.

Zašto listopad, a ne siječanj

Ovdje je bitno jedno praktično zapažanje. Situacija koja se u siječnju prikazuje kao krizna, u listopadu se često prikazuje kao neugodna prognoza. Ta razlika u percepciji ima vrlo konkretnu posljedicu. Isti razgovori koji su u listopadu produktivni, u veljači često postaju samo formaliziranje pogoršane pozicije. Pravovremeno prepoznavanje da će sljedećih 4-6 mjeseci biti pod pritiskom, zapravo je najvrjedniji pojedinačni signal za sezonski ugostiteljski biznis.

Četiri pitanja koja daju realnu sliku

Umjesto općeg „osjećaja o sezoni", vlasnicima ugostiteljskih objekata koristi konkretna projekcija cash-flowa za sljedećih šest mjeseci. U osnovnoj verziji taj pregled odgovara na četiri pitanja.

Koliki je stvarni ostatak sezonske marže nakon svih troškova? Ne prihod. Ne promet. Ne bruto marža. Nego novac koji stvarno ostaje na računu nakon što su plaćeni dobavljači, doprinosi, kredit i najam za sezonske mjesece. Iz tog iznosa financira se sljedećih šest mjeseci.

Koliko se troši mjesečno u razdoblju izvan sezone? Zbroj fiksnih troškova (najam, kredit, osnovni režijski troškovi, doprinosi minimalno potrebnih radnika) daje mjesečnu potrošnju koja traje dok sljedeća sezona ne krene.

Koliko mjeseci pokriva postojeći ostatak sezone? Podjelom prvog broja s drugim dobiva se broj koji vlasniku daje realan uvid u to gdje se nalazi. Ako je taj broj manji od šest, sljedeća sezona počinje s ozbiljnim manjkom likvidnosti. Taj manjak rješava se ili dodatnim financiranjem, ili strukturnim promjenama.

Koje obveze dospijevaju u kojem mjesecu? Ključni datumi u zimskim mjesecima često su porezne obveze, obročne rate kredita i planirana ulaganja za sljedeću sezonu. Njihovo grupiranje po mjesecima pokazuje kada može doći do „grbe" u potrebnoj likvidnosti.

Kada se pojavljuje pravni okvir

Ako projekcija pokazuje da tvrtka neće moći uredno podmirivati obveze u nekom trenutku sljedećih 6 do 9 mjeseci, u pravni okvir ulaze konkretne odredbe koje treba poznavati. Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17, 36/22, 27/24) u članku 20.a propisuje dužnosti direktora u razdoblju vjerojatnosti nastanka nesposobnosti za plaćanje. Riječ je o obvezi da se uzmu u obzir interesi vjerovnika, da se poduzmu mjere za izbjegavanje nesposobnosti, i da se izbjegavaju radnje koje bi ugrozile održivost poslovanja.

Isti zakon definira konkretne rokove. Kašnjenje s plaćama ili doprinosima dulje od 30 dana predstavlja predstečajni razlog. Blokada računa dulja od 60 dana zakonom se tretira kao nastupanje nesposobnosti za plaćanje, što je stečajni razlog. Ovo su zakonski definirane točke, ne apstraktni pojmovi.

U ovoj fazi, kada je vidljivo da će likvidnost biti pod pritiskom ali situacija još nije eskalirala, u pravni okvir ulazi mogućnost predstečajnog postupka. Cilj takvog postupka je strukturirano financijsko restrukturiranje obveza tvrtke, uz zadržavanje poslovanja, tako da se sljedeća sezona može odraditi bez blokade i bez otkaza radnika. Za sezonski biznis, koji ovisi o kontinuitetu operacija u kratkom razdoblju maksimalnog opterećenja, to može biti razlika između preživljavanja i gašenja.

Što je specifično za sezonski biznis

Predstečajni postupak u sezonskoj ugostiteljskoj djelatnosti nosi obilježja koja ga razlikuju od cjelogodišnjih tvrtki. Prvo je vremenski okvir. Priprema plana restrukturiranja s realističnom projekcijom sljedeće sezone, može se učiniti kvalitetno samo izvan sezone. Dakle upravo u razdoblju od listopada do travnja. Pokušaj pripreme plana usred srpanjske gužve rijetko rezultira dokumentom koji vjerovnici mogu ocijeniti kao vjerodostojan.

Zatim, specifični su vjerovnici. U sezonskoj djelatnosti ključni vjerovnici često nisu banka i Porezna uprava, nego dobavljači hrane i pića, vlasnik prostora u najmu, i lokalne komunalne službe. Struktura pregovora mora prepoznati tu specifičnost.

Postoji i pitanje sezonske imovine. Oprema terase, klimatizacija, hladnjače, kuhinjska oprema. Sve to ima specifičnu tržišnu vrijednost koja često ne odgovara knjigovodstvenoj. Realistična procjena te imovine temelj je plana koji vjerovnici mogu prihvatiti.

Na kraju, tu je i radna snaga. Sezonska djelatnost ovisi o radnicima koji su prošli obuku, poznaju objekt i imaju uspostavljen radni odnos. Gubitak ključnih ljudi tijekom postupka može onemogućiti sljedeću sezonu. Očuvanje tih odnosa operativni je prioritet koji se rijetko piše u zakonu, ali odlučuje o izvedivosti plana.

„Kod sezonskih ugostitelja koji nam se javljaju u listopadu ili studenom, u većini slučajeva još postoje sve opcije", komentira Saša Rendulić, osnivač i direktor Manea. „Ključna razlika je što u tom trenutku razgovor sa svim stranama, s bankom, dobavljačima, radnicima i poreznim tijelima, počinje iz proaktivne pozicije. Vlasnik koji dolazi u ožujku, nakon što je već propustio nekoliko obveza, ima puno uži manevarski prostor. Pri istom financijskom stanju, razlika u ishodu često se mjeri desetcima tisuća eura i sposobnošću da se sljedeća sezona uopće odradi."

Umjesto zaključka

Sezonski biznis u ugostiteljstvu ima ritam koji je drukčiji od većine drugih djelatnosti. Prihod je koncentriran u kratkom razdoblju. Troškovi su raspoređeni na cijelu godinu. Manevarski prostor za korekcije u sezoni je gotovo nikakav. Sve strateške odluke koje utječu na sljedeću sezonu donose se između listopada i ožujka.

Za vlasnike koji ulaze u zimu s pitanjem hoće li likvidnost pokriti sljedećih šest mjeseci, prvi korak nije formalna procedura. Prvi korak je jasan pregled brojki koji odgovara na pitanje gdje se tvrtka stvarno nalazi. Iz tog pregleda kasnije proizlaze sve daljnje odluke, od pregovora s dobavljačima do eventualnog pokretanja formalnog postupka. Ono što nakon sezone često izgleda kao stvar percepcije, u brojevima izgleda kao konkretno pitanje s konkretnim rasponom odgovora.

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O autoru: Maneo je hrvatski specijalist za predstečajne i stečajne postupke. Tim koji čine ekonomisti, odvjetnici, revizori i knjigovođe pod vodstvom osnivača i direktora Saše Rendulića više od 18 godina radi u ovom području.