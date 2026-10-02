Ugostiteljima prekipjelo zbog pravila o pušenju: Traže intervenciju Ustavnog suda, kazne idu do 20.000 eura

Skupina osječkih ugostitelja zatražila je od Ustavnog suda da preispita dio zakona koji uređuje pušenje u kafićima i restoranima. Tvrde da su pravila nejasna i prestroga te upozoravaju na kazne koje za neke prekršaje mogu doseći gotovo 20.000 eura, piše Glas Slavonije.

Posebno im smetaju uvjeti koje lokali moraju ispuniti ako žele imati prostor za pušače. Takav prostor mora imati najmanje 10 četvornih metara i ne smije zauzimati više od petine prostora za posluživanje. Za lokale koji poslužuju samo piće postoje određene iznimke, ali i oni moraju zadovoljiti posebne uvjete vezane uz ventilaciju i odvajanje prostora.

Kazne mogu biti vrlo visoke

Ugostitelji upozoravaju da za dio prekršaja pravnim osobama prijete kazne od 9290 do 19.900 eura.

No nisu sve kazne tako visoke. Ako inspektor, primjerice, u lokalu zatekne gosta koji puši ondje gdje to nije dopušteno, kazna za pravnu osobu kreće se od 260 do 2560 eura.

Ugostitelji tvrde da takve razlike, zajedno s načinom na koji se zakon primjenjuje u praksi, stvaraju pravnu nesigurnost.

Pozivaju se na oslobađajuće presude

Kao jedan od argumenata navode i nekoliko slučajeva u kojima su sudovi oslobodili vlasnike lokala u prekršajnim postupcima.

To, međutim, ne znači da su sudovi zaključili kako je zabrana pušenja nezakonita. U pojedinim slučajevima problem je bio u tome što inspekcija nije dovoljno precizno opisala ili dokazala prekršaj.

Ugostitelji te presude koriste kao argument da zakon i njegova primjena nisu dovoljno jasni.

Ustavni sud tek treba odlučiti

To što su ugostitelji podnijeli prijedlog ne znači da je Ustavni sud već prihvatio njihove argumente. Sud tek treba odlučiti hoće li pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti spornih odredbi.

Ustavni sud se pravilima o pušenju u ugostiteljskim objektima bavio i ranije. Godine 2012. nije prihvatio prijedloge kojima su se osporavala tadašnja ograničenja pušenja.