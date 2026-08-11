Ugostitelji se žale, cijene apartmana padaju. Je li turistička sezona zaista loša i što kaže TZ?

Internet i društvene mreže posljednjih su tjedana puni tvrdnji o slaboj turističkoj sezoni. Pojedini ugostitelji i iznajmljivači žale se na manji promet, na Bookingu se mogu pronaći apartmani kojima cijene padaju u posljednji trenutak, a iz nekih od najpoznatijih turističkih središta stižu tvrdnje da gostiju i potrošnje nema kao ranijih godina.

No službeni podaci kojima raspolaže Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, tvrdi njezina direktorica Ivana Vladović, zasad pokazuju drugačiju sliku.

"Poput svake turističke zajednice, raspolažemo podacima iz eVisitora, a prema tim podacima srpanj je završio s dva posto više nego prošle godine", kazala je Vladović.

"Turisti su se raspršili"

Jedan od razloga zbog kojih se na pojedinim lokacijama može steći dojam da je gostiju manje vidi u velikom povećanju turističke ponude i činjenici da turisti danas borave na znatno širem području nego prije.

"Ponuda je ogromna, događanja ima na sve strane, a mjesta koja nikada prije nisu bila turistička postala su turistička. Vjerujem da su se gosti raspršili po obali i otocima, ali i 'iza brda', među ostalim i zbog vrućina", objasnila je.

Ovogodišnju sezonu, dodaje, obilježavaju i znatno kasnije rezervacije.

"Ova sezona posebna je po last minute bookinzima. Znate i sami kakva je globalna situacija bila prije nekoliko mjeseci. Bookinzi koji se inače događaju u ožujku i travnju ove su se godine prebacili na lipanj i srpanj. Zasad su pokazatelji odlični i pred nama je dobar mjesec. Želimo da sezona bude mirna i bez incidenata", kazala je direktorica županijske Turističke zajednice.

Što je s pričama da turisti manje troše?

Uz tvrdnje o manjem broju gostiju, posljednjih se tjedana često govori i o slabijoj turističkoj potrošnji. Vladović kaže da ni pokazatelji kojima raspolažu zasad ne potvrđuju takvu sliku.

"Pokazatelji koje pratimo iz Porezne uprave pokazuju veću potrošnju, i po broju računa i po iznosima, ali ne možemo ulaziti u strukturu", kazala je.

Ponovno upozorava na činjenicu da se posljednjih godina snažno povećala i sama ponuda.

"Ne smijemo zaboraviti koliko se ponuda povećala. Puno je više iznajmljivača, restorana i drugih sadržaja. Turisti su se jednostavno raspršili", kaže.

"Ne možemo se baviti dojmovima pojedinaca"

Na pitanje kako onda objašnjava tvrdnje pojedinih ugostitelja i iznajmljivača o lošoj sezoni, koje stižu čak i iz velikih turističkih središta poput Hvara, Vladović odgovara da rezultati pojedinačnih objekata ne mogu biti mjerilo uspješnosti cijele sezone.

"Ne možemo se baviti dojmovima pojedinaca i rezultatima pojedinačnih ugostiteljskih objekata. Moramo biti odgovorni i govoriti samo o podacima kojima raspolažemo", poručila je.

Zaključuje kako se ocjena turističke sezone mora temeljiti na mjerljivim pokazateljima.

"Ne baratamo osjećajima i dojmovima, nego podacima iz eVisitora", zaključila je Vladović.