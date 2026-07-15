Ugostitelji s Michelinova vodiča kod župana Bobana: "Prisiljeni smo raditi na crno, radnici pola godine čekaju dozvole!"

Možda nije baš župan Blaženko Boban trebao pitati okupljene, dapače inzistirati na tome da i oni kažu koju riječ. A ovako su se ‘otkrili’ (dobro, ništa od ‘otkrivenog’ nije posebna novost) brojni problemi sugovornika iz realnog sektora, a za neke je odgovorna upravo vlast, makar ne ova županijska razina...

Jer sastanak je bio više svečarske prigode, u prostorima Županije, s 20-ak ugostitelja, vlasnika restorana koji su se našli u Michelinovom vodiču! Nije to baš zvjezdica, dvije pa ni tri, ali je za naše pojmove i dalje kolosalan uspjeh naći se u svjetski poznatom vodiču za putnike namjernike, uz to bonkuloviće. Mala digresija, Michelinov vodič je nastao prije 126 godina kada su braća, vlasnici poznatog francuskog proizvođača pokušavali navesti vozače, u to vrijeme još relativno rijetke, na udaljenija putovanja kako bi trošili i onda naravno kupovali nove gume…

Vratimo se pak sastanku, koji je do tada tekao uobičajenim tonom. Boban je bezrezervno pohvalio sugovornike u velikoj sali.

-Svaki put iznova se morate dokazivati, i vi to uporno radite i na taj način činite promociju splitsko-dalmatinske županije. To je ono što danas mnogi turisti, kad uzimaju mobitel u ruke i planiraju svoja putovanja, upravo ste vi taj mamac mnogim turistima za dolazak u našu županiju i zato vam želim reći veliko i iskreno hvala. Hvala i na segmentu održavanja tradicije unutar gastro ponude, to je posebna vrijednost. Moram reći da sam bio oduševljen kad mi je Ivana javila da je čak 21 restoran s područja naše županije ušao u kombinaciju Michelinovih zvjezdica, to je ono što nas posebno veseli, a to je vaše djelo, vaše znanje, vaše umijeće. - hvalio je Boban prisutne.

Toliko od župana, predsjednica županijske Turističke zajednice Ivana Vladović je pored pohvala prezentirala i jednu konkretnu novinu. Svojevrsnu alternativu Michelinovim zvjezdicama, ‘županijski pinjur’ ili ‘županijsku trumbetu’, procijenite sami…

-Iznimna mi je čast dragi ljudi, sve naše priče, sve naše strategije, sva naša videa su ništa bez onoga šta vi radite. Znam koji je to trud i rad, vjera da ne tribaš frigat krompire i prodavat pizze i bureke, da daš puno više od sebe, s upitnim uspjehom. Vi ste tu prepreku prošli, zahvaljujući vama bez ikakvog ustručavanja možemo promovirati gastronomiju splitsko-dalmatinske županije širom svijeta. Drago mi je što se ovaj susret događa u ovih par mjeseci prije ulaska naše regije u gastro godinu, znači proglašeni smo gastro-regijom Europe za 2027. godine. Nismo proglašeni zato jer je TZ napravila dobar spot, proglašeni smo zato jer je komisija koja je obilazila županiju, ulazila u vaše restorane, a da vi to niste ni znali, prepoznala taj potencijal i tu prestižnu titulu smo naslijedili od Španjolske. - kazala je između ostalog šefica (nedavno u drugom mandatu) Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako će vlasnici ovih restorana ubuduće na svoje objekte imati pravo staviti ‘županijski pinjur’ kao limitiranu, prestižnu oznaku kvalitete…

-Vaš rad je prepoznao Michelin, ali i SDŽ, tako da mi je danas velika čast i zadovoljstvo što vam mogu , vašim restoranima, prvima u SDŽ, uručiti pločice i naljepnice koje imate pravo koristiti na vašim restoranima jer ste vi naši ambasadori. Vi ste jedni od rijetkih koji ćete dobiti ove preporuke, te preporuke znače i ulazak stranih novinara i TV ekipa, to je naš poklon vama, vašem radu, trudu, viziji i svemu onome što iskusite ovih ljeta, hvala vam neizmjerno.

Eto, to bi bio jedan fini izvještaj sa sastanka kod župana, da Boban nije tražio od ugostitelja da i oni kažu koju. Pa su, nakon početnih kurtoaznih zahvala, krenule kritike…

-Naš rad se isplati, nemojte me krivo razumit, ali ključni problem da bi se išlo naprid je – zima. To je ključni segment kojeg treba razraditi. A ako mi ne radimo zimi, gdje će dica iz Turističko-ugostiteljske škole recimo odrađivati praksu?!

-Morate biti svjesni da je prvi dio sezone bio jako loš, da je teško nadoknaditi loš start s dva dobra mjeseca…

-Mi nemamo ekskluzivni turizam, mi smo jako dosadni, imućnija klijentela nam često govori kako nemaju gdje potrošiti novce… Čak i Michelinova zvjezdica bi trebala značiti da večera u tom objektu ne može biti ispod 500-600 eura. A mi nemamo takve goste. Izgradnja hotela Marjan ili Žnjan neće to riješiti, to je real estate, nekretninski posao…

-Goruće pitanje je – tko će raditi? Rješenja ima, nađu se i ljudi voljni raditi, ali onda zapne na radnim dozvolama, koje su komplicirane i dugotrajno se rješavaju. Predamo mi sve dokumente na vrijeme i onda prođe 4-5-6 mjeseci jer su tom stranom radniku prošli svi rokovi, a dokumentacija stoji negdje…

-Tako je, ljudi su, budimo otvoreni, prisiljeni raditi na crno jer će nam inače propasti cijela sezona, a onda dođu inspektori, onda krenu kazne, prošla sezona mi je tako skoro propala!

To je bio samo dio kritika i problema s kojima se suočavaju ugostitelji, župan Boban je istina rekao da će razgovarati s ravnateljem strukovne srednje škole kako bi se obrazovao potreban kadar mladih ljudi, a rekao je i da će pričati s odgovornima u resornom ministarstvu. Po pitanju radnih dozvola naime, jer po njegovom mišljenju ne zapinje zbog sustava nego zbog pojedinaca pa će predložiti da se zakonski regulira, ako se molbe ne riješe u 15 ili 30 dana, da se nakon toga šutnja administracija ima shvatiti kao dozvola…

Što je nama barem djelovalo dosta optimistično. Vjerojatno nije župan Boban pratio NovuTV nekidan, kad je državni tajnik Ivan Vidiš iz Ministarstva rada dosta rezolutno poručio ugostiteljima da sustav funkcionira, da nema nikakvih kašnjenja, nego da jednostavno poslodavci trebaju i moraju slati zahtjeve na vrijeme pa neće biti problema.

-Preko ljeta imamo povećano opterećenje. Za nas je poruka ista - tome je potrebno pristupiti vrlo ozbiljno i krenuti na vrijeme, a zahtjevi moraju biti potpuni kako bismo mi to mogli pravovremeno riješiti. Želimo istaknuti da se tu radi o sigurnosnim, zdravstvenim i ostalim provjerama kompetencije samih radnika, želimo se uvjeriti da ti radnici posjeduju sve navedeno. Bitno je naglasiti da se ne ulazi u neprijavljeni rad već da se čeka odobrena radna dozvola. Bitno nam je da se radna snaga u Hrvatskoj planira pravovremeno i da se na radnike računa na dulje razdoblje. - sve je lijepo objasnio tim zanovijetalima državni tajnik Vidiš govoreći u kamere NoveTV.