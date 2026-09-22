Uglešić Poliklinika u Dugopolju znatno proširila kapacitete: rješava problem dostupnosti fizikalne terapije i rehabilitacije

Što nakon operacije kuka ili koljena kada bolničko liječenje završi, a pacijent kod kuće nema osobu koja će o njemu skrbiti 24 sata dnevno? Gdje provoditi svakodnevnu rehabilitaciju ako su termini teško dostupni, a odlazak na terapiju za stariju ili slabije pokretnu osobu predstavlja dodatni problem?

Upravo su to problemi na koje Uglešić Poliklinika u Dugopolju želi odgovoriti značajnim proširenjem svojih kapaciteta i otvaranjem Odjela fizikalne terapije i rehabilitacije. Preseljenjem u Dugopolje, Poliklinika je proširila djelatnosti i broj ordinacija, a fizikalna terapija i rehabilitacija postale su jedan od vrlo važnih novih segmenata rada. Poseban naglasak stavljen je na potrebe stanovnika Dalmatinske zagore i šire splitske regije, gdje je dostupnost ozbiljne i kontinuirane rehabilitacije godinama predstavljala problem.

Od operacije do povratka kući – na jednome mjestu

No posebnost koncepta nije samo u fizikalnoj terapiji. Pacijent nakon operacije kuka, koljena ili drugog zahvata može doći na stručnu procjenu, nakon koje se određuje individualni plan rehabilitacije. Za osobe kojima je potreban intenzivniji oporavak moguće je povezati privremeni smještaj, pet obroka dnevno, njegu, liječnički nadzor, fizijatra, svakodnevnu rehabilitaciju, fizioterapeuta i kineziologa, prilagođenu prehranu te korištenje teretane i saune.

Cilj je vrlo konkretan: pacijenta nakon bolničkog liječenja ne ostaviti samog između bolnice i kuće, nego ga kroz organiziranu rehabilitaciju pripremiti za što sigurniji i samostalniji povratak svakodnevnom životu.

Fizikalna terapija dostupna i građanima

Odjel je namijenjen korisnicima Senior dijela za starije osobe, ali i svim građanima, od pacijenata nakon operacija i osoba s kroničnim bolovima u leđima i vratu do sportaša nakon ozljeda i starijih osoba kojima je cilj što dulje očuvati pokretljivost i samostalnost.

Time Uglešić Poliklinika pokušava riješiti još jedan praktičan problem: rehabilitacija ne bi trebala ovisiti o tome može li starija ili teško pokretna osoba svakodnevno organizirati prijevoz do udaljenog centra.

Umjesto povremenih odlazaka na terapiju, ideja je omogućiti kontinuitet – od liječničke procjene i terapije boli do fizikalne terapije, funkcionalnog treninga i pripreme pacijenta za samostalno funkcioniranje.

Upravo o tome, kao i o novoj opremi, postoperativnoj rehabilitaciji i programima za starije osobe, govori voditeljica Odjela fizikalne terapije i rehabilitacije Uglešić Poliklinike Ines Puljiz.

Odjel fizikalne terapije jedan je od novih odjela poliklinike. Zašto je upravo fizikalna terapija bila prioritet pri proširenju djelatnosti i koliko je ta potreba izražena u Dugopolju i okolici?

Fizikalna terapija je nova djelatnost koja je uvedena u polikliniku te se nadovezuje na sve ono što poliklinika već radi. Pružanje usluge rehabilitacije omogućuje nam da pacijenta provedemo cijelim putem do funkcionalnog oporavka. U Zagori je ta potreba dugo bila izražena upravo zbog nedostatka lokalnih kapaciteta – ljudi su za ozbiljniju fizikalnu terapiju putovali u veće centre, često satima daleko, što je za starije i teže pokretne pacijente gotovo neizvedivo. Otvaranjem ovog odjela ta se udaljenost briše, a terapija postaje lako dostupna, kontinuirana, a ne povremena.

Odjel je otvoren i vanjskim korisnicima i stanarima Seniora. Kako ste organizirali rad tako da obje skupine dobiju ono što im treba, i razlikuju li se njihove potrebe?

Odjel funkcionira na način da svaka skupina ima prilagođen protokol. Vanjski korisnici najčešće dolaze s akutnim ili subakutnim stanjima – sportskim ozljedama, postoperativnim oporavkom, bolovima u leđima i vratu – i njima je cilj brz povratak punoj funkciji i svakodnevnim aktivnostima. Korisnici Seniora imaju drugačiji profil: često kronična stanja, smanjenu mišićnu snagu, rizik od padova, a ponekad i kognitivna ograničenja koja terapiju usmjeravaju na održavanje, a ne nužno na maksimalni oporavak. Zato imamo individualno prilagođene programe, uz usku suradnju s medicinskim osobljem Seniora kako bi terapija bila usklađena s ostatkom skrbi koju korisnik prima.

Rečeno je da radite s najsuvremenijom opremom. Što to konkretno znači za pacijenta? Koje uređaje i terapijske postupke nudite i što je od toga novost za našu regiju?

Za pacijenta to prije svega znači precizniju i kvalitetniju terapiju uz manji rizik. Raspolažemo uređajem za elektroterapiju i terapijskim ultrazvukom (Enraf Nonius-Sonoplus 492), magnetoterapijom (ASA Easy QS), laserom u terapijske svrhe (ASA MPHI). Jedini smo na ovom području koji koristimo uređaj Enraf-Nonius CryoOne - beskontaktnu krioterapiju koja je važna za brži oporavak nakon ozljeda i operacija lokomotornog sustava. Fizikalna terapija je zamišljena kao cjelina koja pokriva cijeli put pacijenta: od procjene preko akutne terapije boli i upale do funkcionalnog treninga i edukacije za samostalno vježbanje kod kuće.

Kako izgleda prvi dolazak? Tko procjenjuje stanje pacijenta, kako se kreira terapijski program i koliko traje?

Prvi dolazak uvijek počinje inicijalnim pregledom kod fizijatra, zatim kod fizioterapeuta, gdje se procjenjuje opseg pokreta, snaga, bol i funkcionalno stanje, uz uvid u medicinsku dokumentaciju i uputnicu ako postoji. Na temelju te procjene fizioterapeut kreira individualni terapijski plan – broj i vrsta tretmana, ciljevi i okvirno trajanje. Inicijalna procjena traje oko 30 do 45 minuta, a sami terapijski ciklusi obično traju dva do tri tjedna, ovisno o dijagnozi, uz redovito praćenje napretka i prilagodbu plana.

Kako surađujete s drugim odjelima poliklinike, primjerice s neurolozima, ambulantom za bol ili školom hoda?

Rehabilitacija rijetko funkcionira izolirano, pa surađujemo blisko s neurolozima kod pacijenata nakon moždanog udara ili s neurodegenerativnim bolestima, s ambulantom za bol kod kroničnih bolnih sindroma gdje terapija dopunjuje farmakološko liječenje, te sa školom hoda kod pacijenata s poremećajima ravnoteže i rizikom od padova. Ta suradnja je organizirana kroz zajedničke konzilije i razmjenu nalaza, tako da pacijent dobiva usklađen tretman.

Za starije korisnike ključno je očuvanje pokretljivosti i samostalnosti. Koje programe nudite stanarima Seniora i kako rehabilitacija utječe na njihovu svakodnevicu?

Za korisnike Seniora naglasak je na očuvanju pokretljivosti, ravnoteže i mišićne snage – provodimo programe prevencije padova, vježbe za jačanje donjih ekstremiteta, terapiju ustajanja, hodanja i penjanja stepenicama. Redovita rehabilitacija tim korisnicima izravno produljuje razdoblje samostalnosti – manje su ovisni o pomoći pri svakodnevnim aktivnostima, rjeđe dolazi do padova i komplikacija, a mnogi izvještavaju i o boljem raspoloženju jer zadržavaju osjećaj kontrole nad vlastitim tijelom.

Koliko je članova i kakvi su stručnjaci u vašem timu?

Tim je sastavljen od sedam fizioterapeuta različitih specijalizacija, uz fizijatra koji vodi medicinsku procjenu i propisuje terapiju, te po potrebi radnog terapeuta za funkcionalnu rehabilitaciju te kineziologa. Svi članovi tima redovito se educiraju i prate nove metode rada kako bi terapija ostala usklađena sa suvremenim standardima struke.

Kako se građani mogu naručiti, kakvo je radno vrijeme i trebaju li uputnicu?

Pacijenti se mogu naručiti telefonski, putem e-maila ili osobno na recepciji Uglešić Poliklinike za mentalno zdravlje.

Što biste poručili osobama koje godinama trpe bol, a nikad nisu došli na fizikalnu terapiju?

Bol koja traje godinama ne mora biti nešto s čime se jednostavno mora živjeti. Vrlo često se takva kronična bol može značajno ublažiti, a ponekad i potpuno ukloniti, kroz strukturiran i strpljiv pristup – kombinaciju terapije boli, ciljanih vježbi i edukacije o pravilnom pokretu. Najveća greška koju vidimo jest da ljudi predugo čekaju, misleći da je bol dio starenja ili nešto što se mora otrpjeti. Uputila bih poziv da naprave prvi korak i dođu na procjenu – čak i kad drugi pristupi nisu pomogli, individualno prilagođen program fizikalne terapije često otvori mogućnosti koje pacijent nije očekivao.

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