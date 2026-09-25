Uglešić centar nagrađen za razvoj poduzetništva u Dugopolju: „Dočekani smo kao obitelj“

Osjećaj pripadnosti, prihvaćenost od strane zajednice u koju se dolazi preduvjet su realizacije uspješnog projekta. Jer bez toga nema razvoja niti realizacije. Na Danima Općine Dugopolje Uglešić centar je nagrađen upravo - Zahvalnicom za izniman razvoj poduzetništva.

Podrška i prihvaćanje ideje o novom projektu je od samoga početka bila tu, u zajednici Dugopolja. Dočekana je otvoreno i s odobravanjem, bez zadrške.

Cijela ideja realizacije projekta Uglešić centra bila je zasnovana na uključivanju cijele Općine Dugopolje - od zapošljavanja ljudi iz Dugopolja i okolice do suradnje sa obrtnicima i drugom firmama.

Upravo je taj svakodnevni, opipljivi doprinos – razvoj lokalnog poduzetništva razvoj zbog kojeg je Centar dobio Zahvalnicu za razvoj poduzetništva Općine Dugopolje koja je uručena bračnom paru Uglešić.

Za Anu Gruicu Uglešić Dugopolje nije samo mjesto poslovanja, već kolijevka njezine obitelji – mjesto iz kojeg potječu njezina majka, baka i prabaka, zbog čega upravo ovdje, na zemlji obiteljskih korijena, jedan od najvećih projekata njezina profesionalnog života nosi posebno značenje.

„Nagradu sam posvetila prabaki Matiji, baki Cviti i majci Silvani – i svim Dugopoljkama koje su naučile malo pričati, a puno raditi. Za razliku od mene, koja puno pričam i puno radim", kroz smijeh je ispričala Ana Gruica Uglešić, dodajući da su upravo žene te koje su zaslužne za procvat Dugopolja. „One rađaju, dižu na noge i odgajaju poštene i radišne ljude – Dugopoljce. Ova nagrada je i njihova", izjavila je Ana.

Za prof. Borana Uglešića priznanje nosi jednu drugačiju, duboko osobnu emociju: „U ovakvom trenutku pomislim na svog pokojnog oca i zapitam se što bi danas rekao da može vidjeti sve što smo stvorili. Volio bih da je ovdje. Vjerujem da bi bio ponosan", poručio je.

Po primitku nagrade izjavio je: „U Dugopolje smo prije dvije godine stvarno došli raširenih ruku i otvorenog srca. Donijeli smo projekt koji je vrlo interesantan za cijelu zajednicu, na jednoj vrhunskoj lokaciji za takvu namjenu, za starije ljude. Dočekani smo stvarno kao obitelj i imali smo cijelu infrastrukturu od prvog dana. Mislim da je i Općina dobila s nama. Dobili smo jedan zdravstveni centar, odnosno socijalno-zdravstveni centar - hibrid socijale i zdravstva“.

Uglešić Health & Care centar danas stoji na više od 11.000 četvornih metara i u 215 smještajnih jedinica u kojima se zdravstvena skrb, smještaj i skrb za starije osobe, rehabilitacija i specijalističke zdravstvene usluge objedinjuju na jednom mjestu – dokazujući da vrhunska zdravstvena i socijalna skrb ne mora biti koncentrirana isključivo u velikim gradskim središtima te primjerom pokazuje što znači kada zajednica funkcionira kao jedno.

Mi brinemo.