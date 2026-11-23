Nesvakidašnja situacija dogodila se u noćnim satima u Kaštel Novom. Kada je ugledao policijsku ophodnju, 55-godišnji vozač naglo je zaustavio automobil, izašao iz njega i pokušao pobjeći trčeći. Policajci su ga sustigli, a provjerom je utvrđeno da za volanom uopće nije smio biti.

U nedjelju, 22. studenoga, oko 2.50 sati policijski službenici provodili su nadzor prometa na području Kaštel Novog kada su primijetili neobično ponašanje jednog vozača.

Čim je uočio policijsku ophodnju, muškarac je naglo zaustavio automobil, izašao iz vozila i počeo trčati pokušavajući izbjeći policijsku kontrolu.

No njegov pokušaj bijega nije dugo trajao. Policijski službenici zaustavili su ga, nakon čega je uhićen, a automobil mu je oduzet.

Vozio bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola

Policijskom provjerom ubrzo je utvrđen razlog zbog kojeg je 55-godišnjak pokušao pobjeći.

Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja koji je upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola prethodno ukinuta.

Uz to, alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 0,86 promila.

Kako navode iz policije, muškarac je već dobro poznat zbog kršenja prometnih propisa. Samo tijekom ove godine dva puta pravomoćno je kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

U oba prethodna slučaja policijski službenici zatekli su ga za upravljačem pod utjecajem alkohola, nakon čega je u žurnom postupku odveden na sud i kažnjen.

Sud mu odredio 15 dana zadržavanja

Nakon najnovijeg incidenta 55-godišnjak je ponovno uhićen i u žurnom postupku priveden nadležnom sudu.

Ovoga puta sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Odluka o njegovoj odgovornosti za počinjene prometne prekršaje bit će donesena tijekom trajanja zadržavanja.

Automobil kojim je upravljao policija mu je oduzela.