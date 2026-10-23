Ugledao policiju pa odbacio kutiju s gotovo 60 paketića kokaina: U Šibeniku uhićen 38-godišnjak

Šibenska policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Muškarac je pokušao odbaciti kutiju s kokainom nakon što je primijetio policijske službenike, no ubrzo je uhićen.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, policijski službenici Policijske postaje Šibenik u četvrtak, 22. listopada, u poslijepodnevnim satima uočili su muškarca sumnjivog ponašanja.

Kada je ugledao policajce, od sebe je odbacio kutiju u kojoj se nalazilo 59 paketića kokaina ukupne bruto težine 54,7 grama.

Policija pronašla još droge, vagu i novac

Muškarac je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg je policiji predao još jedan PVC paketić s kokainom bruto težine 1,7 grama.

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku policija je pretražila stan i prijevozna sredstva kojima se osumnjičeni koristi.

Tijekom pretraga pronađeni su i oduzeti smotuljak hašiša bruto težine 0,2 grama, PVC vrećica s drogom MDMA bruto težine 3,4 grama, digitalna vaga za precizno mjerenje te manji novčani iznos.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 38-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.