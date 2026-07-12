Uginuo Franz, legendarni policijski pas ATJ-a Lučko: Oprostio se njegov vodič

Franz, legendarni njemački ovčar i službeni pas Antiterorističke jedinice Lučko, uginuo je nakon godina provedenih u službi. Tužnu vijest na društvenim je mrežama podijelio njegov vodič Danijel Barišić, koji se od dugogodišnjeg partnera oprostio dirljivom porukom.

Franzova priča bila je posebna od samog početka. U policiju je stigao iz azila Dumovec, a tijekom godina izrastao je u jednog od najcjenjenijih službenih pasa. Sudjelovao je u brojnim policijskim zadaćama, pokaznim vježbama, edukacijama i aktivnostima na zaštiti hrvatske granice.

U emotivnoj objavi Barišić se prisjetio njihova prvog susreta prije devet godina.

"Nitko tada nije mogao znati da će upravo taj njemački ovčar postati jedan od najboljih službenih pasa i moj najvjerniji partner. Zajedno smo prošli gotovo sve."

Opisao ga je kao neustrašivog radnog psa koji je na terenu uvijek bio potpuno predan zadatku, ali i kao nježnog kućnog ljubimca koji je obožavao šetnje, kupanje i vrijeme provedeno s obitelji.

"Na terenu si bio zvijer. Neustrašiv, odlučan i potpuno predan svom poslu. Ali kod kuće si bio moj nježni div."

Posebno ga, kaže, tješi činjenica da je Franz posljednje dane života proveo kod kuće, okružen ljudima koji su ga voljeli, a ne u službenom boksu.

Na kraju objave zahvalio mu je za godine zajedničkog rada, odanost i prijateljstvo.

"Danas se ne opraštam samo od službenog psa. Opraštam se od svog partnera, svog najboljeg prijatelja i dijela sebe."

Franz je tijekom službe postao jedan od najprepoznatljivijih policijskih pasa u Hrvatskoj, a njegova priča – od psa iz azila do pripadnika elitne policijske postrojbe – mnogima je ostala simbol odanosti, hrabrosti i povjerenja između vodiča i službenog psa.