Burna 24 sata za vatrogasce: Kod Solina gasilo 95 vatrogasaca, gorjeli stan, kuća, šuma i raslinje

Vatrogasci na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija tijekom posljednja 24 sata, a najveća akcija odvijala se u Ninčevićima kod Solina, gdje je požar niskog raslinja i borove šume gasilo čak 95 vatrogasaca s 31 vozilom.

Požar u Ninčevićima izbio je u četvrtak u 22:50 sati. U gašenju su sudjelovali DVD-ovi Solin, Vranjic, Klis, Muć, Split, Žrnovnica, Slatine, Podstrana, Mladost, Gomilica, Kaštela, Trogir i Okrug te JVP-ovi Split, Podstrana i Trogir.

Ukupno je na teren izašlo 95 vatrogasaca s 31 vozilom. Požar je u 1 sat stavljen pod nadzor i lokaliziran, a tijekom noći na požarištu su ostale snage s operativnog područja Solin i JVP-a Split. Konačno je ugašen jutros u 6:30 sati.

Gorjeli stan u Splitu i solarni panel u Cemexu

Posla je bilo i za splitske vatrogasce. U 11:56 sati intervenirali su zbog požara stana u Krležinoj ulici, gdje su izašla dva vozila s devet vatrogasaca. U 14:34 sati spašavali su prikliještenu osobu na Obali kneza Branimira, također s dva vozila i devet vatrogasaca. Navečer su s jednim vozilom i dva vatrogasca osiguravali Splitski festival.

DVD Split u 11:57 sati gasio je požar smeća u šahtu u Bihaćkoj ulici.

Vatrogasci su intervenirali i u Kaštel Sućurcu, gdje je u 8:16 sati izbio požar solarnog panela u tvornici Cemex. Požar je ugasilo šest pripadnika DVD-a Mladost.

Dva požara uz autocestu, kod Hrvaca izgorjelo oko 30 hektara

Dva odvojena požara izbila su u 8:40 sati uz autocestu A1, prije tunela Bisko. U jednom je izgorjelo oko 200, a u drugom oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja. Požare su ugasili vatrogasci s autoceste.

Samo 15 minuta poslije, u Čaporicama je izbio požar otvorenog prostora u kojem je izgorjelo oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja. Intervenirao je DVD Trilj.

U Grabovcu, na području Babanjaca, požar je izbio u 16:31 sati. Izgorjelo je oko 1,5 hektara trave i makije, a intervenirali su DVD-ovi Zadvarje, Kučiće, Lovreć i Zagvozd. Požar je lokaliziran u 17:30 sati.

Još veća površina izgorjela je u Malom Maglaju. Požar otvorenog prostora izbio je u 16:55 sati, a lokaliziran je u 19:15. Opožareno je oko 30 hektara trave, a na požarištu je bio DVD Hrvace.

Gorjela obiteljska kuća, vatrogasci išli i u susjednu županiju

U Šumetu je u 17:36 sati izbio požar obiteljske kuće. Na teren je izašla JVP Imotski sa šest vatrogasaca i dva vozila, a požar je ugašen u 18:40 sati. U izvješću se navodi da je nastala materijalna šteta. U Turjacima je u 17:37 zabilježen požar oranice.

U Medvidovića Dragi kod Imotskog u 23:30 sati gorjela je trava. Izgorjelo je oko tisuću četvornih metara, a požar su pripadnici JVP-a Imotski ugasili u 00:15 sati.

Gotovo istodobno, u 23:34 sati, stigla je dojava o požaru ispod pumpe Adria na području Dugog Rata i Duća. Na teren je izašao DVD Dugi Rat s dva vozila i šest vatrogasaca. Izgorjelo je oko 50 četvornih metara trave, požar je lokaliziran u 23:45, a ugašen osam minuta poslije.

Splitsko-dalmatinski vatrogasci pomagali su i kolegama u Šibensko-kninskoj županiji. Na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta u 18:33 sati u Perković su poslana četiri pripadnika DVD-a Kaštela s protupožarnim vlakom kako bi pomogli u gašenju tamošnjeg požara.